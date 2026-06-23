Queen Club vô địch Giải Vô địch các CLB Golf nữ toàn quốc 2026 tranh cúp Nam A Bank

Giải Vô địch Các CLB Golf Nữ Toàn quốc 2026 - Cúp Nam A Bank khép lại tại FLC Golf Links Quy Nhon với chức vô địch thuộc về Queen Club, sau hành trình tranh tài của 11 CLB cả nước.

Ngày thi đấu quyết định với các trận Singles Match đã mang đến bầu không khí sôi động và kịch tính. Bước vào ngày cuối với vị trí đồng dẫn đầu sau thể thức Four-ball, Queen Club cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm của một trong những CLB nữ giàu truyền thống nhất cả nước. Với chiến thuật hợp lý cùng sự ổn định ở các cặp đấu, Queen Club liên tiếp giành những điểm số quan trọng để tạo nên bước ngoặt trong cuộc đua vô địch.

Điểm số mở màn thuộc về Đỗ Thị Bích Liên với chiến thắng 5&4 trước Vũ Thị Nhung của CLB Golf Nữ Quảng Ninh. Từ đó, tạo đà động lực để các tuyển thủ khác tiếp tục mang về những điểm số quyết định. Chung cuộc, đội giành chiến thắng ở 5/6 trận Singles Match, với điểm số khép lại được chốt bởi Nguyễn Thu Hương sau chiến thắng 2UP trước Nguyễn Hải Hạt của CLB Golf Nữ Hải Phòng.

Ở cuộc cạnh tranh cho vị trí Á quân, CLB Golf Nữ Bắc Ninh và CLB Golf Nữ Họ Nguyễn Thăng Long đã có màn play-off căng thẳng. Tại hố đấu quyết định, tuyển thủ Kiều Trang (CLB nữ Bắc Ninh) đã giành chiến thắng trước Lan Hương (CLB Nữ Họ Nguyễn Thăng Long), qua đó giúp CLB Golf Nữ Bắc Ninh giành ngôi Á quân, trong khi CLB Golf Nữ Họ Nguyễn Thăng Long xếp ở vị trí thứ Ba.

Như vậy dựa vào kết quả trên BXH, xác định được TOP 5 đội tuyển xuất sắc nhất năm nay:

Top 1: CLB Nữ Hà Nội - Queen Club Top 2: CLB Nữ Bắc Ninh Top 3: CLB Nữ Họ Nguyễn Thăng Long Top 4: CLB Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Tóp 5: CLUB Nữ Hải Phòng

Mùa giải Vô địch Các Câu lạc bộ Golf Nữ Toàn quốc 2026 - Tranh cúp Nam A Bank không chỉ mang đến những màn tranh tài chuyên môn hấp dẫn mà còn tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi đồng đội danh giá của cộng đồng golfer nữ Việt Nam. Tinh thần đoàn kết, sự kết nối giữa các thế hệ và khát vọng chinh phục của các CLB đã tạo nên một mùa giải giàu cảm xúc, tiếp tục góp phần lan tỏa và thúc đẩy sự phát triển của phong trào golf nữ Việt Nam.

Mang theo thông điệp "Di sản phái đẹp", chuyến tàu VCC Ladies 2026 đã lăn bánh trên hành trình kết nối những nữ golfer tài năng đến từ khắp mọi miền đất nước. Không chỉ là sân chơi quy tụ những đội tuyển xuất sắc, giải đấu còn là nơi lan tỏa những giá trị tạo nên bản sắc của golf nữ Việt Nam: bản lĩnh trong thi đấu, thanh lịch trong phong thái, tinh thần đồng đội và hành trình tiếp nối những dấu ấn đẹp của các thế hệ nữ golfer.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Nhà tài trợ danh xưng - Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank); Nhà tài trợ Kim Cương - FLC Golf Links Quy Nhon + FLC Quy Nhon Beach & Resort; Nhà tài trợ Vàng - Công ty CP Mastertran (thương hiệu Doppelherz Việt Nam); Nhà tài trợ Bạc - Công ty TNHH SX TMDV Quà Việt; cùng các đơn vị tài trợ: Hanwha Life Việt Nam, Công ty CP Golf Toàn Cầu (thương hiệu Noressy), Công ty TNHH Thadaha và Công ty phát triển dịch vụ truyền hình MyTV - Chi nhánh Tổng công ty truyền thông đã góp phần tạo nên thành công của giải đấu.



