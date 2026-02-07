Quật ngã Tottenham, Man United bay cao với Top 4 Ngoại hạng Anh

Man United tiếp tục bay cao dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick khi "đòi nợ" thành công cuộc chạm trán với Tottenham hồi tháng 9-2024, cũng ngay tại Old Trafford. Chuỗi 8 trận gần nhất không biết thắng trước "Gà trống London" đã được Man United chặn đứng đồng thời nối dài kỳ tích dưới quyền HLV Michael Carrrick.

Tottenham quyết tâm tái hiện chiến thắng ngay tại Old Trafford

Tottenham nhập cuộc với quyết tâm cải thiện chuỗi kết quả nghèo nàn tại Ngoại hạng Anh và tạo ra cơ hội đáng kể đầu tiên.

Từ đường chuyền vượt tuyến khéo léo của Xavi Simons, Conor Gallagher băng xuống nhưng không thể chạm bóng đủ tốt để gây khó cho thủ môn Senne Lammens.

Đó gần như là điểm sáng hiếm hoi của Tottenham trong hiệp 1. Sau tình huống này, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ nhà.

Bryan Mbeumo cảnh báo hàng thủ Tottenham bằng cú sút xa uy lực

Man United bắt đầu siết chặt thế trận bằng các pha lên bóng tốc độ. Diogo Dalot căng ngang thuận lợi cho Matheus Cunha tung cú sút một chạm uy lực từ rìa vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Không lâu sau, Amad Diallo kiến tạo để Bruno Fernandes dứt điểm, song bóng lại đi ra ngoài.

Pha vào bóng quyết liệt khiến Romero phải nhận thẻ đỏ

Sức ép liên tục khiến hàng thủ Tottenham rối loạn. Bước ngoặt đến ở phút 29 khi đội trưởng Cristian Romero nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng bằng gầm giày nguy hiểm với Casemiro.

Chơi hơn người, "Quỷ đỏ" nhanh chóng tận dụng lợi thế để xoay chuyển cục diện trận đấu theo hướng có lợi.

Cục diện trận đấu xoay chuyển hẳn khi Tottenham chơi thiếu người

Phút 37, từ quả phạt góc của Bruno Fernandes, bóng đến chân Kobbie Mainoo và tuyển thủ trẻ người Anh lập tức trả ngược về phía sau cho Bryan Mbeumo.

Chân sút Cameroon bình tĩnh tung cú sút sệt, bóng xuyên qua rừng chân cầu thủ hai đội để mở tỉ số trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 10 của anh mùa này.

Bryan Mbeumo (19) mở tỉ số cho Man United

Trước giờ nghỉ, Casemiro còn có cú đánh đầu nguy hiểm buộc thủ môn Guglielmo Vicario phải đẩy bóng vọt xà cứu thua. Trong khi đó, Amad Diallo cũng bị từ chối cơ hội đối mặt sau pha băng ra kịp thời của thủ thành đội khách.

Man United vui mừng với bàn mở tỉ số

Đầu hiệp 2, Man United suýt nhân đôi cách biệt khi Luke Shaw căng ngang để Amad Diallo đệm bóng cận thành, nhưng bàn thắng không được công nhận do việt vị. Cunha tiếp tục đưa được bóng vào lưới Tottenham nhưng Bruno Fernandes lại mắc lỗi việt vị…

Bruno Fernandes ghi bàn sau khi tung ra đến 6 cú sút

Trong khi tiếp tục nuôi hy vọng gỡ hòa ở những phút cuối, Tottenham lại phải nhận đòn "hồi mã thương" từ pha phản công nhanh của đoàn quân áo đỏ.

Phút 81, Diogo Dalot treo bóng chuẩn xác để Bruno Fernandes băng vào dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho Man United.

Man United thắng trận thứ tư liên tiếp dưới thời Michael Carrick

Kết quả này giúp Man United chắc chân trong top 4 dù vòng 25 còn rất nhiều trận chưa đấu. Tottenham kéo dài chuỗi không thắng ở giải quốc nội lên 8 trận, tiếp tục chìm sâu ở nửa dưới bảng xếp hạng.