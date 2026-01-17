Quật ngã Man City, Man United "tặng quà" cho thầy mới Michael Carrick

Trận derby Manchester lần thứ 198 trong lịch sử vào tối 17-1 không hề diễn biến theo kiểu "một chiều" như nhiều người hình dung, nhất là về vị thế của Man United. Ở vị thế "kèo dưới", chủ nhà Man United suýt có bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 3. Từ tình huống đá phạt góc cánh trái của Bruno Fernandes, trung vệ Harry Maguire lên tham gia tấn công đã có pha bật cao đánh đầu trong thế không bị kèm, đưa bóng tìm đúng xà ngang khung thành Man City.



Harry Maguire và pha đánh đầu dội xà ngang khung thành Man City

Những trận đại chiến luôn có một ý nghĩa rất riêng và không phải lần đầu trong vài năm qua, đội bóng bị đánh giá thấp hơn (Man United) lại chiếm lợi thế trước một ứng cử viên (Man City) khi được chơi tại sân nhà. Không kiểm soát bóng nhiều nhưng số lần sút bóng trúng đích của đội chủ nhà lại vượt trội so với đối thủ, chưa kể hai lần Amad Diallo (phút 33) và Bruno Fernandes (phút 41) đưa bóng vào lưới Man City nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Amad Diallo...

... và Bruno Fernandes đưa bóng vào lưới Man City nhưng không được công nhận

Trong cả hiệp một, "quái thú" Erling Haaland – tác giả 8 bàn ở chín lần chạm trán Man United - không tạo được bất cứ tình huống nguy hiểm nào trước khung thành "Quỷ đỏ". Thậm chí pha dứt điểm duy nhất của Man City trong 45 phút đầu trận lại do một trung vệ là Max Alleyne thực hiện, tất nhiên, không thể được chuyển hóa thành bàn thắng.

Sự bất lực của Erling Haaland trước cầu môn Man United

Cục diện thay đổi chóng mặt sau giờ nghỉ khi đội chủ nhà Man United quyết định tăng tốc. Sau khi Bryan Mbeumo và Casemiro bỏ lỡ hai tình huống đáng tiếc, bước ngoặt của trận đấu đến ngay sau đó.

Phút 65, ở tình huống phản công nhanh được triển khai từ phần sân nhà, Bryan Mbeumo phối hợp với Bruno Fernandes rồi nhận lại bóng sát vòng cấm trước khi tung cú sút chéo góc bằng chân trái, hạ gục thủ thành Gianluigi Donnarumma!

Bryan Mbeumo mở tỉ số cho Man United

Man City chính thức bị đánh gục ở phút 76 khi Bruno Fernandes thoát xuống bên cánh phải để nhận bóng từ Amad Diallo rồi thực hiện quả tạt vào trung lộ. Dù có thể chủ động phá bóng nhưng hậu vệ trái Rico Lewis của Man City lại để cho Patrick Dorgu lao vào đè mặt và đệm bóng cận thành. 2-0 cho Man United.

Patrick Dorgu nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà

Hàng loạt thay đổi nhân sự từ HLV Pep Guardiola nhưng Man City hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm dù chỉ là bàn gỡ danh dự. Không những thế, họ còn suýt để thủng lưới thêm ở vài phút bù giờ khi cú sút của Amad Diallo tìm đúng cột dọc khung thành Man City còn Mason Mount ghi bàn ngay ở cú chạm bóng đầu tiên sau khi anh vào sân phút 90+2, chỉ tiếc là trước tình huống này, cầu thủ của Man United đã rơi vào thế việt vị.

Mason Mount sút tung lưới Man City phút bù giờ nhưng không có bàn thứ ba cho Man United

Thắng 2-0 trận derby Manchester trong ngày ra mắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, Man United phát đi tín hiệu "không buông bỏ" và sẵn sàng trở lại cuộc đua ở Ngoại hạng Anh, mặt trận duy nhất họ còn được quyền tham dự.

Man United giành chiến thắng xứng đáng

Michael Carrick giúp Man United vượt qua Man City

Trong khi đó, thất bại ở màn đại chiến như gáo nước lạnh tạt thẳng vào tham vọng của Man City, đẩy họ từng bước rời xa cuộc đua song mã với đội đầu bảng Arsenal khi khoảng cách điểm số giữa họ - hiện là 6 điểm - hoàn toàn có thể bị nới rộng sau lượt trận này.