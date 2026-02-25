Quật ngã đối thủ nặng ký, tuyển Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết

Trận thua bất ngờ với tỉ số 0-2 trong ngày ra quân giải Futsal Đông Nam Á 2026 khiến tuyển Việt Nam tạm thời đứng cuối bảng B với 0 điểm, hiệu số -2. Ở lượt trận thứ hai, đoàn quân áo đỏ phải chạm trán Philippines - đội đang đứng nhì bảng với 3 điểm.

Áp lực tâm lý cùng lối chơi quyết liệt của đội bạn khiến tuyển Việt Nam trải qua những phút đầu trận đầy khó khăn. Tuyển Philippines có nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm và chỉ có may mắn cùng sự xuất sắc của thủ môn Thùy Linh mới giúp tuyển Việt Nam giữ sạch mành lưới.

Giữa tình thế bất lợi, đoàn quân áo đỏ bất ngờ có bàn dẫn trước. Từ tình huống phối hợp đá biên, Thanh Ngân thoát xuống nhận bóng và khéo léo lừa qua cả thủ môn trước làm tung mành lưới Philippines, mở tỉ số trận đấu.

Những phút tiếp theo, 2 đội chơi ăn miếng trả miếng. Tuyển Việt Nam có thêm cơ hội ngon ăn với quả penalty. Rất tiếc, Thanh Ngân lại không thể chiến thắng được thủ môn Samantha Hughes. Hiệp một khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về Việt Nam.

Tuyển Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực trước Philippines

Thế trận trong hiệp hai vẫn diễn ra đầy sôi nổi. Tuyển Philippines nỗ lực tìm bàn gỡ hòa, trong khi tuyển Việt Nam cũng muốn gia tăng cách biệt để bảo đảm lợi thế.

Cơ hội đến với Phương Anh ở phút 25. Nhưng một lần nữa, thủ môn Philippines chơi xuất sắc khi đổ người quá nhanh để ngăn chặn cú sút của Phương Anh. Sau đó, tới lượt Biện Thị Hằng và Thanh Ngân cũng bỏ lỡ những thời cơ để gia tăng cách biệt.

Tuyển Việt Nam suýt nữa phải trả giá ở phút 35. Dionesa Tolentin cài người tốt và có bóng ở thế đối mặt thủ môn. Rất may cú tâng bóng của chân sút bên phía Philippines đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 36, cuối cùng tuyển Việt Nam cũng nâng tỉ số lên 2-0. Cú sút xa từ chân Biện Thị Hằng đưa bóng vào góc quá hiểm. Thủ môn Philippines bị che mắt và không kịp phản ứng, đành bất lực nhìn bóng đi vào lưới.

Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam

2-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm và tạm thời leo lên vị trí nhì bảng B. Cánh cửa lọt vào vòng bán kết lại mở rộng với đoàn quân áo đỏ. Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng sẽ gặp Myanmar ở lượt trận cuối diễn ra lúc 13h30 ngày 26/2.

Kết quả: Việt Nam 2-0 Philippines

Bàn thắng: Thanh Ngân 5', Biện Thị Hằng 36'