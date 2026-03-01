Quật ngã cựu vương, tuyển Việt Nam vào bán kết billiards carom đồng đội thế giới

Tối 28-2 tại Viersen (Đức), tuyển billiards Việt Nam bước vào trận tứ kết đầy thử thách trước Thổ Nhĩ Kỳ – đội từng 7 lần vô địch thế giới và được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch Giải billiards carom 3 băng đồng đội thế giới năm nay. Cả hai cơ thủ của họ là Tayfun Tasdemir (hạng 5 thế giới) và Berkay Karakurt (hạng 10 thế giới) đều sở hữu đẳng cấp cao, từng đăng quang World Cup.

Trần Quyết Chiến đối đầu Tayfun Tasdemir

Trên bàn đấu số một, Trần Quyết Chiến (hạng 6 thế giới) tạo nên màn rượt đuổi nghẹt thở với Tasdemir. Tayfun khởi đầu ấn tượng bằng cú đề-pa 8 điểm, sớm tạo cách biệt 11-3. Tuy nhiên, cơ thủ số một Việt Nam bình tĩnh đáp trả bằng series 6 điểm, rồi cân bằng 12-12 trước khi tiếp tục giằng co quyết liệt.

... giành chiến thắng sau 15 lượt đi

Bước ngoặt đến ở hiệp hai khi Quyết Chiến bị dẫn 29-32. Trong thời khắc quyết định, anh tung liền hai series 6 và 4 điểm để vượt lên 39-32, trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 40-33 chỉ sau 15 lượt cơ.

Ở bàn còn lại, Nguyễn Trần Thanh Tự nhập cuộc ấn tượng khi dẫn 21-6 rồi 28-13 trước Karakurt. Tuy nhiên, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ vùng lên mạnh mẽ, thậm chí có lúc dẫn ngược 32-28 bằng series 12 điểm. Trận đấu trở nên cực kỳ căng thẳng ở những lượt cơ cuối.

Nguyễn Trần Thanh Tự giành chiến thắng đầu tiên tại giải

Khi tỉ số là 38-37 nghiêng về Thanh Tự, một tình huống gây tranh cãi xảy ra. Cú đánh ban đầu không trúng bi mục tiêu nhưng sau khi chạm băng, bi đổi hướng chạm hợp lệ vào bi cái. Sau khi tham khảo, trọng tài công nhận điểm số cho cơ thủ Việt Nam. Thanh Tự sau đó hoàn tất chiến thắng 40-37 sau 25 lượt cơ, ấn định thắng lợi 2-0 cho Việt Nam.

Tuyển Việt Nam ba lần liên tiếp vào bán kết giải đấu

Chiến thắng trước hai ngôi sao hàng đầu giúp Việt Nam giành vé vào bán kết gặp Thụy Điển – đội giàu thành tích nhất giải với 9 lần vô địch.

Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp billiards Việt Nam vào bán kết giải đấu danh giá này, tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường thế giới. Quyết Chiến sẽ so tài "chiến binh World Cup" Torbjorn Blomdahl còn Thanh Tự đối đầu David Pennor.