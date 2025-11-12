Quang Vinh và Mỹ Linh tung clip thân mật

Mới đây, trên trang cá nhân, cầu thủ Liễu Quang Vinh gây chú ý khi chia sẻ đoạn video của anh và bà xã - hot girl Mỹ Linh - được ghi lại tại nhà riêng. Cả hai diện trang phục đời thường giản dị, vô cùng tình tứ bên nhau. Liễu Quang Vinh ngọt ngào hôn vợ, tâm sự rồi hôn lên bụng bầu của Mỹ Linh. Khoảnh khắc thân mật ấy cho thấy hôn nhân ngọt ngào của cặp vợ chồng son nổi tiếng làng bóng đá Việt.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Liễu Quang Vinh và bà xã Mỹ Linh

Trước đó, Liễu Quang Vinh - cái tên quen thuộc với fan bóng đá Việt, đã khiến dân mạng xôn xao khi hé lộ tin vui: sắp đón con đầu lòng cùng bà xã Mỹ Linh. Cặp đôi thu hút sự chú ý từ chuyện tình lãng mạn trước khi quyết định về chung một nhà hồi tháng 9.

Trong loạt hình được chính chủ đăng tải, Quang Vinh và Mỹ Linh nắm tay nhau nâng niu tấm ảnh siêu âm, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Xin chào! Công chúa bé nhỏ của ba", Liễu Quang Vinh nhắn nhủ khiến cộng đồng mạng tan chảy vì sự ngọt ngào và hạnh phúc của cặp đôi cầu thủ - hot girl.

Netizen nhanh chóng gửi lời chúc mừng: "Hạnh phúc quá trời, chúc mừng anh chị", "Chúc mừng hai anh chị, mong ngày em bé chào đời", "Ảnh siêu âm đáng yêu ghê, mong em bé khỏe mạnh và bình an"... Giờ đây, Quang Vinh - Mỹ Linh tiếp tục khiến fan "tan chảy" khi bước sang hành trình mới: làm cha mẹ, chuẩn bị đón thiên thần nhỏ với bao niềm hạnh phúc và háo hức.

Cặp đôi sắp đón con đầu lòng

Sinh năm 1999, Liễu Quang Vinh được xem là một trong những "cầu thủ vàng" của lò đào tạo PVF - nơi nổi tiếng với việc đào tạo ra nhiều tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam. Từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam, hiện tại anh đang khoác áo CLB Đà Nẵng và tiếp tục chứng minh tài năng trên sân cỏ.

Quang Vinh để lại ấn tượng với lối chơi máu lửa, khả năng phòng ngự chắc chắn và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ. Với anh, mỗi trận đấu không chỉ là cơ hội thể hiện kỹ năng mà còn là màn trình diễn của một hậu vệ trẻ vừa bản lĩnh, vừa tràn đầy năng lượng.