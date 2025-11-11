Quang Hải yêu chiều Chu Thanh Huyền thế nào?

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải không chỉ khiến người hâm mộ ngưỡng mộ với tài năng trên sân cỏ mà còn gây chú ý với cách anh yêu chiều và quan tâm đến vợ, hot girl Chu Thanh Huyền. Từ những món quà nhỏ nhắn đến những món quà đắt đỏ, Quang Hải luôn biết cách làm vợ bất ngờ và hạnh phúc.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ khoảng năm 2021. Ngay từ những ngày đầu, Quang Hải đã để lại ấn tượng với cách tỏ tình độc đáo: chọn ngày 12/01/2021 – “chỉ có số 2,0,1” để trao lời yêu thương với Huyền, như một thông điệp rằng cô là “cô gái có 1‑0‑2” trong mắt anh. Sau ba năm bên nhau, cặp đôi tổ chức lễ cưới vào tháng 4/2024 và không lâu sau chào đón con trai đầu lòng – bé Lido.

Quang Hải thường xuyên khoe gia đình hạnh phúc

Không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc lãng mạn, Quang Hải còn thể hiện sự quan tâm trong đời sống thường nhật. Anh đưa vợ đi ăn sáng khi mang bầu, cùng chăm sóc con cái, và luôn có mặt khi gia đình cần. Những hành động này khiến người hâm mộ nhận thấy Quang Hải không chỉ là ngôi sao trên sân cỏ mà còn là người đàn ông của gia đình.

Tặng quà “khủng” cho vợ

Quang Hải không ngần ngại chi mạnh tay để tặng quà cho vợ. Một trong những món nổi bật là chiếc túi hiệu Hermès trị giá hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, Huyền còn nhận những chiếc túi Chanel, Mini Lady Dior cùng bộ trang sức bằng vàng, gồm vòng tay, lắc tay, dây chuyền, tất cả đều được báo chí đăng tải và nhận nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Quang Hải thường xuyên tặng vợ đồ hiệu

Điểm nhấn khiến nhiều người bất ngờ là chiếc xe Range Rover trị giá hàng tỷ đồng mà Quang Hải mua tặng vợ. Theo chia sẻ từ Huyền, món quà này được dành tặng như một cách “động viên vợ sinh cho anh một đội bóng”, vừa lãng mạn vừa hài hước, đúng phong cách của cặp đôi. Những món quà đắt giá không chỉ thể hiện sự ga lăng mà còn thể hình tình cảm chân thành của Quang Hải dành cho Huyền.

Món quà gây chú ý là chiếc xe đắt đỏ

Người đàn ông của gia đình

Sau mỗi trận đấu, Quang Hải luôn dành thời gian đồng hành cùng vợ, cùng chăm sóc con trai và giữ sự bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Từ những buổi đi chợ, đưa con về quê nội, đến những khoảnh khắc đi chơi đơn giản, tất cả đều cho thấy tình cảm chân thành và sự gắn kết bền chặt của cả hai.

Chu Thanh Huyền cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên chồng và con trên mạng xã hội, thể hiện sự trân trọng và biết ơn những quan tâm, chăm sóc của Quang Hải.

Quang Hải luôn bên vợ dù nàng WAG vướng ồn ào

Đáng chú ý, Huyền từng vướng một số lùm xùm trong kinh doanh online, từ việc quảng cáo sản phẩm không đúng độ tuổi đến bị tố nhập hàng không rõ nguồn gốc. Trong những tình huống này, Quang Hải chọn cách im lặng, tập trung vào sự nghiệp nhưng vẫn đồng hành cùng vợ, giữ sự cân bằng giữa đời sống cá nhân và công việc. Hành động này càng làm nổi bật cách Quang Hải yêu chiều vợ, không chỉ bằng quà cáp mà bằng sự hiểu và chia sẻ, vượt qua mọi sóng gió cùng nhau.

Những khoảnh khắc đời thường, những món quà đắt giá hay sự thấu hiểu và sẻ chia của Quang Hải cho thấy rằng yêu chiều vợ không chỉ là vật chất, mà còn là sự hiện diện, quan tâm và gắn kết trong mọi khoảnh khắc cuộc sống.