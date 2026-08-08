Quang Hải thiết lập siêu kỷ lục, xứng danh huyền thoại bóng đá Việt Nam

Quang Hải có thêm một kỷ lục trong sự nghiệp.

Ra sân trong trận đấu gặp Campuchia, Quang Hải đã chính thức thiết lập kỷ lục cầu thủ có số lần khoác áo ĐTQG Việt Nam nhiều nhất - 85 trận. Kỷ lục cũ thuộc về Công Vinh với 84 trận. Đáng chú ý, Quang Hải cũng nằm trong số 6 chân sút tốt nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam với 16 pha lập công.

Quang Hải có 85 trận ra sân cho ĐTQG Việt Nam

Chơi trận ra mắt đội tuyển Việt Nam vào năm 2017, Quang Hải đã liên tiếp góp mặt trong những chiến tích lịch sử như vô địch AFF Cup (2018 và 2024), lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Quang Hải đã lọt vào đội hình tiêu biểu ở 3 kỳ AFF Cup (2018, 2020 và 2024). Anh cũng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018. Tiền vệ người Hà Nội góp mặt trong đội hình tiêu biểu Asian Cup 2019 và là cầu thủ Việt Nam duy nhất ghi bàn ở 2 kỳ Asian Cup (2019 và 2023).

Quang Hải đã có 16 danh hiệu trong sự nghiệp

Quang Hải cũng là cầu thủ Việt Nam giành nhiều danh hiệu nhất (tính cả cấp CLB và ĐTQG) với 16 lần nâng cúp. Ngôi sao thuộc biên chế CLB CAHN có 4 lần lọt top 3 giải thưởng Quả bóng Vàng Việt nam và 1 lần giành Quả bóng Vàng (năm 2018).

Tại AFF Cup 2026, dù chưa đạt được phong độ cao nhất, Quang Hải vẫn có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo sau vòng bảng. Tiền vệ người Hà Nội đang hướng tới chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 trong sự nghiệp.