Quang Hải tặng huy chương, ôm thắm thiết Chu Thanh Huyền giữa chỗ đông người, mặc ồn ào vẫn yêu vợ như ngày đầu tiên

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cùng CLB CAHN vừa giành Siêu cúp quốc gia 2024/25 sau khi đành bại 3-2 CLB Nam Định tại sân vận động Thiên Trường. Không chỉ màn trình diễn trên sân gây chú ý, khoảnh khắc sau trận của tiền vệ số 19 cùng bà xã Chu Thanh Huyền cũng khiến dân tình quan tâm.

Ngay sau khi cùng đồng đội ăn mừng cúp quốc gia, Quang Hải tiến về khu vực khán đài để tìm kiếm nửa kia. Chu Thanh Huyền, trong trang phục đời thường trẻ trung gồm áo phông oversized, quần short năng động nhanh chóng bước xuống sân. Nàng WAGs sinh năm 2000 không giấu được nụ cười tươi rạng rỡ khi được trao tấm huy chương vàng từ chồng.

Chu Thanh Huyền ôm bó hoa đứng bên chồng

Quang Hải tặng huy chương cho vợ

Quang Hải cùng vợ ăn mừng

Gia đình đến cổ vũ Quang Hải

Trước ống kính truyền thông, cả hai thoải mái tạo dáng cực ngọt Chu Thanh Huyền khoe huy chương, Quang Hải ôm chặt chiếc cúp khổng lồ. Ánh mắt cả hai hướng về nhau và nở nụ cười mãn nguyện khiến fan "tan chảy".

Khoảnh khắc này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội với hàng loạt bình luận khen ngợi: "Đẹp đôi quá", "Nhìn hạnh phúc muốn xỉu", "Vợ chồng nhà người ta là đây chứ đâu". Nhiều fan còn nhận xét đây chính là "cú chốt" ngọt ngào nhất khép lại mùa giải của Quang Hải.

Đặc biệt thời gian qua Chu Thanh Huyền liên tục vướng ồn ào bán hàng nhưng Quang Hải vẫn luôn ở bên động viên và bảo vệ vợ trước sóng gió dư luận.

Ngược lại, không chỉ là người bạn đồng hành trong cuộc sống, Chu Thanh Huyền còn luôn xuất hiện ở những thời khắc quan trọng của chồng. Sự ủng hộ âm thầm nhưng đầy ấm áp của cô được xem là động lực để Quang Hải duy trì phong độ và góp phần vào thành công chung của đội bóng.