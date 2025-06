Quang Hải ôm Chu Thanh Huyền giữa SVĐ, nàng WAG có hành động khiến chồng "mát mặt" sau nhiều lần bị chê "EQ âm điểm"

Tối ngày 29/6, trên sân vận đông Vinh (Nghệ An) diễn ra trận chung kết Cúp quốc gia 2024/25 giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội. Chu Thanh Huyền từ sớm đã xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Quang Hải thi đấu. Trong trận đấu mà Quang Hải toả sáng, CLB CAHN đã thắng đội chủ nhà tới 5-0 và lên giành Cúp Quốc gia 2024/25.

Sau khi ban tổ chức tiến hành trong cúp và huy chương nàng WAG Chu Thanh Huyền đã được Quang Hải đón xuống sân để ăn mừng. Trong video được cô nàng sinh năm 2000 chia sẻ, Quang Hải đã chạy về phía vợ ông cô vào lòng, chàng tiền vệ cũng không ngần ngại dành nụ hôn cho vợ.

Đặc biệt, dân tình còn chứng kiến khoảnh khắc cặp đôi nắm tay nhau chạy về phía cổ động viên của CLB CAHN để ăn mừng. Quang Hải tay trong tay với vợ mãi không rời.

Quang Hải ôm vợ cực thắm thiết (Video: Thanh Huyền)

Quang Hải chạy đến ôm Chu Thanh Huyền

Cặp đôi tay trong tay đi ăn mừng

Đáng chú ý, Thanh Huyền còn có hành động nhận được nhiều lời khen khi Quang Hải được fan vây kín xin chữ ký. Nàng WAG đứng chờ chồng và còn chủ động kéo căng áo giúp người hâm mộ để chồng ký tặng mọi người.

Thanh Huyền tinh tế giúp mọi người căng áo để chồng ký

Gần đây, Chu Thanh Huyền vướng vào ồn ào liên quan đến chuyện kinh doanh. Từ trước đấy nay cô nàng luôn gắn liền với sự thị phi cùng với những lần cư xử thiếu sự nhạy bén. Cách đây chưa đầy một tháng, sau trận thua Việt Nam 0–4 trước Malaysia hôm 11/6/2025, Chu Thanh Huyền đăng video khoe loạt quà hiệu do Quang Hải tặng – trong đó có túi Hermes. Hình ảnh được cho là "vô tư" giữa lúc người hâm mộ vẫn đang buồn sau thất bại đã khiến cô bị chê "EQ âm điểm".

Hay Chu Thanh Huyền từng bị "ném đá" hồi tháng 6/2025 vì nhảy lên bàn ăn trên du thuyền Hạ Long để chụp ảnh. Hành động này bị cho là "kém duyên, thiếu tôn trọng nơi công cộng." Mặc dù nhà cô và du thuyền xoá clip nhanh chóng, nhưng cô bị xem là không suy xét đến cảm xúc của người khác khi cư xử như vậy.

Vì vậy, hành động tinh tế giúp người hâm mộ của cô nàng trên sân Vinh cũng phần nào lấy lại sự thiện cảm từ dân tình.

Trở lại trận đấu, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã khép lại mùa giải 2024–25 với danh hiệu Cúp Quốc gia đầu tiên trong lịch sử, sau chiến thắng đậm 5-0 trước Sông Lam Nghệ An (SLNA) ngay trên sân Vinh trong trận chung kết tối 29/6/2025.

Quang Hải ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội (Ảnh: Nhật Anh)

CLB CAHN giành cúp quốc gia (Ảnh: Nhật Anh)

Đây là trận đấu mà CAHN thể hiện sự vượt trội tuyệt đối về chất lượng đội hình lẫn lối chơi. Phút 7, Quang Hải tung cú sút xa, bóng đập hậu vệ SLNA đổi hướng bay vào lưới, mở tỷ số 1-0. Đây là bàn thắng mang tính bước ngoặt, giúp CAHN cởi bỏ áp lực sớm và áp đặt thế trận.

Phút 38, Alan Grafite – chân sút ngoại đang có phong độ cực cao – thực hiện cú volley đẹp mắt từ khoảng 25m, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 43, Leo Artur dứt điểm cận thành sau pha phối hợp mạch lạc, đưa đội khách dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, CAHN tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Alan hoàn tất cú đúp với bàn thắng ở phút 48, và rồi ở phút 62, anh khép lại trận chung kết bằng cú hat-trick ấn tượng, ấn định tỷ số 5-0. Đây được xem là một trong những trận chung kết có cách biệt lớn nhất lịch sử Cúp Quốc gia Việt Nam, sánh ngang chiến thắng 5-0 của Long An năm 2005.