Quang Hải, Đình Bắc và đồng đội thi đấu Cúp châu Á vào mùng 2 Tết

KDH |

CLB CAHN có lịch thi đấu trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trong khi các CLB khác có quãng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán thì CLB CAHN gần như không có ngày nghỉ bởi lịch thi đấu tại vòng 1/8 Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two) 2025/26.

Ở trận lượt đi diễn ra ngày 11/2, CLB CAHN đã đánh bại Tampines Rovers (Singapore) với tỉ số 4-0. Quang Hải tỏa sáng với một cú đúp, 2 bàn thắng còn lại thuộc về Rogério Alves dos Santos và Đình Bắc. Trận lượt về sẽ diễn ra ngày 18/2 (mùng 2 Tết) tại Singapore. Với lịch trình này, Quang Hải, Đình Bắc và các đồng đội sẽ phải có mặt ở Singapore ít nhất từ ngày mùng 1 Tết để chuẩn cho trận đấu.

Quang Hải, Đình Bắc và đồng đội thi đấu Cúp châu Á vào mùng 2 Tết - Ảnh 1.

CLB CAHN đang tràn đầy cơ hội lọt vào vòng tứ kết Cúp C2 châu Á 2025/26

CLB CAHN là đại diện cuối cùng của bóng đá Việt Nam còn đang thi đấu tại đấu trường châu Á trong mùa giải 2025/26. Nếu vượt qua Tampines Rovers, đội chủ sân Hàng Đẫy sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Bangkok United (Thái Lan) vs Macarthur FC (Australia) tại vòng tứ kết.

