Quang Hải, Đình Bắc và đồng đội thi đấu Cúp châu Á vào mùng 2 Tết

Trong khi các CLB khác có quãng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán thì CLB CAHN gần như không có ngày nghỉ bởi lịch thi đấu tại vòng 1/8 Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two) 2025/26.

Ở trận lượt đi diễn ra ngày 11/2, CLB CAHN đã đánh bại Tampines Rovers (Singapore) với tỉ số 4-0. Quang Hải tỏa sáng với một cú đúp, 2 bàn thắng còn lại thuộc về Rogério Alves dos Santos và Đình Bắc. Trận lượt về sẽ diễn ra ngày 18/2 (mùng 2 Tết) tại Singapore. Với lịch trình này, Quang Hải, Đình Bắc và các đồng đội sẽ phải có mặt ở Singapore ít nhất từ ngày mùng 1 Tết để chuẩn cho trận đấu.

CLB CAHN đang tràn đầy cơ hội lọt vào vòng tứ kết Cúp C2 châu Á 2025/26

CLB CAHN là đại diện cuối cùng của bóng đá Việt Nam còn đang thi đấu tại đấu trường châu Á trong mùa giải 2025/26. Nếu vượt qua Tampines Rovers, đội chủ sân Hàng Đẫy sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Bangkok United (Thái Lan) vs Macarthur FC (Australia) tại vòng tứ kết.