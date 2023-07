Quang Hải đá hỏng quả 11 mét: Khi kì vọng biến thành áp lực khổng lồ

CLB Công an Hà Nội để thua CLB Nam Định sau loạt sút luân lưu đầy may rủi và bị loại ngay từ vòng 1/8 cúp Quốc gia 2023. Nguyễn Quang Hải được xếp đá chính nhưng anh chơi mờ nhạt. Tiền vệ sinh năm 1997 là một trong số bốn cầu thủ của CLB Công an Hà Nội đá hỏng phạt đền trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Từ kì vọng biến thành áp lực

Quang Hải gia nhập CLB Công an Hà Nội chắc chắn là thương vụ chuyển nhượng đình đám nhất mùa giải 2023. Có được sự phục vụ của tiền vệ này, CLB Công an Hà Nội gửi một thông điệp mạnh mẽ đến phần còn lại của V-League: họ mới là ứng viên nặng kí nhất cho cuộc đua vô địch.

Quang Hải đá hỏng phạt đền.

Nguyễn Quang Hải là sự bổ sung đúng vào chỗ “vừa thiếu, vừa yếu” của CLB Công an Hà Nội. Đội bóng này cần một chân chuyền thượng hạng, một cầu thủ biết cách dứt điểm bên ngoài vòng cấm. Không chỉ lãnh đạo CLB Công an Hà Nội mong ngóng Quang Hải mà kì vọng của người hâm mộ cũng tăng cao.

Sau mùa giải thất bại ở Pau FC, Quang Hải về nước và bất cứ ai cũng muốn thấy màn trình diễn với chất lượng cao nhất của ngôi sao sinh năm 1997. Mức lương hơn 100 triệu đồng/tháng và số tiền lót tay 6 tỷ/mùa giải vừa khẳng định giá trị nhưng chẳng khác nào khối đá nặng nề đè lên vai của Quang Hải.

Quả thật, kì vọng quá lớn đã biến thành áp lực khổng lồ đối với cầu thủ này. Bất kể tân binh nào đến với đội bóng mới đều có một quãng thời gian để thích nghi, nhưng Quang Hải thì không. Mọi động tác xử lý bóng của anh đều được “soi” kĩ.

Đôi chân của Nguyễn Quang Hải như đeo chì. Sau màn trình diễn nhiều điểm sáng ở đội tuyển Việt Nam, Quang Hải không để lại bất kì dấu ấn nào ở 2 trận đấu đầu tiên cho CLB Công an Hà Nội.

Trong ngày ra mắt gặp CLB Đà Nẵng, Quang Hải chỉ có một cú sút xa và một pha đá phạt đáng chú ý. Anh bị HLV Flavio Cruz thay ra từ phút 76. Ở trận đấu gặp CLB Nam Định, Quang Hải chỉ có đúng 1 đường chuyền tốt nhưng đồng đội của anh lại việt vị.

Áp lực đối với Quang Hải được thể hiện rõ nhất qua tình huống đá luân lưu cuối trận. Anh ra chân không chắc chắn, để thủ thành Đức Dũng dễ dàng đoán được hướng. Thậm chí, Quang Hải còn đá ra ngoài chứ không phải bị thủ môn của CLB Nam Định cản phá.

Bao nhiều thời gian là đủ với Quang Hải?

Dĩ nhiên, góc nhìn của giới chuyên môn đều cho rằng Nguyễn Quang Hải vẫn có thể trở lại là chính mình, nhưng không phải một sớm một chiều. Trong những phát biểu gần đây, HLV Troussier thẳng thắn cho rằng Quang Hải không có phong độ đủ tốt để được gọi lên đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải chơi mờ nhạt.

Nhưng nhà cầm quân người Pháp vẫn gọi Quang Hải và trao cơ hội ra sân ở cả 2 trận đấu giao hữu gần nhất. Ông Troussier muốn học trò của mình nhanh chóng lấy lại phong độ trước khi bước vào những giải đấu quan trọng.

Vấn đề của Quang Hải không chỉ nằm ở thể trạng hay cảm giác bóng. CLB Công an Hà Nội dù có rất nhiều ngôi sao nhưng chưa bao giờ là đội bóng có tính tập thể tốt. Bởi vậy, Nguyễn Quang Hải gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối với các vệ tinh xung quanh.

HLV Flavio Cruz phủ nhận bài toán mà ông phải đối mặt khi sắp xếp Quang Hải vào đội hình chính. Tuy nhiên, chính HLV Vũ Hồng Việt thẳng thắn chỉ ra rằng cầu thủ của đội tuyển Việt Nam không thể phát huy khả năng nếu đá tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-4-2.

Thêm vào đó, các đối thủ vốn đã quá hiểu Nguyễn Quang Hải. Trước ngày thi đấu, HLV Phạm Minh Đức của CLB Đà Nẵng “đọc vanh vách” cách Quang Hải thi đấu và ông làm thế nào để khoá chặt học trò cũ. Ông Đức nói được và làm được. Quang Hải hoàn toàn mờ nhạt. Ngay sau đó, HLV Vũ Hồng Việt áp dụng đúng “công thức” và Quang Hải lại trở thành “người vô hình”.

Cần nhìn nhận rằng, Quang Hải vẫn là một ngôi sao hiếm có, khó tìm của bóng đá Việt Nam. Sớm hay muộn, Hải cũng sẽ trở lại là chính mình.

Nhưng ở lần quay về V-League chơi bóng, thử thách và áp lực với Quang Hải lớn gấp nhiều lần.