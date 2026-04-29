Quang Dương trở lại Mỹ thi đấu

Sau thời gian "làm mưa làm gió" tại các giải đấu ở Việt Nam, tay vợt Quang Dương đã chính thức quay trở lại Mỹ để bắt đầu hành trình tại giải APP Sacramento Open 2026.

Cộng đồng Pickleball đang đổ dồn sự chú ý vào trận Showmatch đặc biệt giữa cặp đôi Quang Dương và Casey Diamond đối đầu với Bobbi Oshiro và Kat Stewart ngày 30/4. Đây được coi là màn "chào sân" không thể cháy hơn của bộ đôi vừa giành chức vô địch tại Giải Pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Quang Dương check in tham dự APP Tour (Ảnh: FBNV)

Lịch thi đấu tại APP (Ảnh: FBNV)

Giải đấu năm nay không chỉ đơn thuần là một giải Open thường niên mà còn mang tính chất là một tấm vé vàng cho các VĐV chuyên nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc các vận động viên có thành tích xuất sắc sẽ trực tiếp giành suất tham dự Giải Vô địch Quốc gia Mỹ 2026 (USA Pickleball National Championships).

Giải đấu diễn ra từ 30/4-3/5 tại Câu lạc bộ Thể thao Johnson Ranch. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 125.000 USD (tương đương hơn 3 tỷ VNĐ). Bao gồm các nội dung Đơn, Đôi nam, Đôi nữ và Đôi nam nữ ở nhiều cấp độ (Pro, nghiệp dư, và các nhóm tuổi trên 50, 60).

Đây là bước đi bước ngoặt của Quang Dương khi anh từng bị gạch tên khỏi hệ thống giải chuyên nghiệp của Mỹ. Dù vậy, việc tham dự giải đấu này không có nghĩa là Quang Dương sẽ trở lại thi đấu ở PPA. Trước đó, tháng 7/2025, "thần đồng" pickleball gốc Việt Quang Dương bị UPA chấm dứt hợp đồng và gạch tên khỏi PPA Tour/MLP do vi phạm thỏa thuận độc quyền, không tham dự giải đấu mà không thông báo. Quyết định này khiến anh mất quyền thi đấu tại hệ thống giải pickleball hàng đầu Mỹ khi đang xếp thứ 6 thế giới.