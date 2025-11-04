Quang Dương pickleball “chốt” hơn 800 triệu ủng hộ miền Trung lũ lụt, nhắn một lời giản dị khiến ai cũng xúc động

Ngôi sao pickleball Quang Dương mới đây khiến cộng đồng mạng xúc động khi công khai kết quả của những bài kêu gọi quyên góp và tổng kết số tiền hơn 838 triệu đồng ủng hộ bà con miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì mưa lũ.

Trên trang cá nhân, Quang Dương đăng tải ảnh chụp màn hình các giao dịch chuyển khoản, kèm lời chia sẻ ngắn gọn:

"Tổng kết tiền quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. 250 triệu Pressify Inc chuyển thẳng MTTQ Thành phố Huế. 250 triệu Bác Hà chuyển thẳng MTTQ TP Huế. 218 triệu 290.000 (bằng 8.300 USD) chuyển thẳng MTTQ tỉnh Quảng Ngãi. 100 triệu cá nhân và 20 triệu Bác Vũ Tuấn chuyển thẳng MTTQ TP Đà Nẵng. Tổng cộng: 838.290.000 VND.

Con cảm ơn mọi người đã chia sẻ tình thương với đồng bào lũ lụt miền Trung. Cầu trời cho mọi người bình an vượt qua thời gian khó khăn này".

Quang Dương tổng kết việc quyên góp được hơn 800 triệu ủng hộ bà con miền Trung đang bị ảnh hưởng lũ lụt

Bài đăng nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn tới Quang Dương cùng những nhà hảo tâm đã góp phần tiếp sức cho bà con miền Trung trong giai đoạn khó khăn.

Điều khiến netizen đặc biệt ấn tượng là cách Quang Dương đấu giá vợt thi đấu pickleball, huy chương vàng pickleball của mình, rồi dùng tiền làm từ thiện. Quá trình luôn công khai, minh bạch từng khoản đóng góp - từ các tổ chức, doanh nghiệp cho đến cá nhân - cùng thông tin chuyển khoản cụ thể đến các tỉnh, thành bị ảnh hưởng. Thái độ nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của anh được xem là tấm gương đáng quý trong các hoạt động thiện nguyện hiện nay.

Không chỉ nổi tiếng với thành tích trong bộ môn pickleball, Quang Dương còn được yêu mến bởi hình ảnh giản dị, gần gũi và tích cực lan tỏa năng lượng tốt.