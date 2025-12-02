Quang Dương lại vô địch, nhưng cứ dễ dàng như này thì chẳng mấy “lụt trình”

Cuối tuần qua, tại Vietnam Master Cup 2025, Quang Dương đã dễ dàng lên ngôi vô địch nội dung đơn nam. Đồng thời cùng với tay vợt Jack Munro (Top 1 APP - tổ chức Pickleball tương đương với PPA) lên ngôi vô địch tại nội dung đôi nam. Cú đúp danh hiệu trong 1 ngày hoàn toàn xứng đáng cho tay vợt 19 tuổi.

Tuy nhiên, nhiều người theo dõi Pickleball tại Việt Nam đang hoài nghi về sự phát triển trong tương lai của Quang Dương. Kể từ khi chấm dứt hợp đồng với PPA , tay vợt trẻ chỉ tham gia các giải đấu ở Việt Nam và châu Á, nơi mà trình độ không thể so sánh với các giải đấu đỉnh cao tại Mỹ.

Vô địch ở châu Á hay ở một giải trong nước dễ thì dễ thật, nhưng cũng đồng nghĩa với việc Quang Dương chỉ được thi đấu với những tay vợt dưới trình của mình rất nhiều. Không thể được tiếp cận với những kỹ thuật, lối đánh mới đang được update từng ngày của các tay vợt hàng đầu thế giới.

Người hâm mộ Việt Nam chắc chắn sẽ vẫn vui khi thấy Quang Dương thường xuyên thi đấu tại nước nhà. Các tay vợt Việt Nam chắc chắn sẽ rất vui khi được thi đấu với Quang Dương để học hỏi và tiến bộ từng ngày. Nhưng với Quang Dương, việc cứ "an nhàn" vô địch thế này, rất có thể sẽ khiến trình độ bị "đóng băng" không thể phát triển được nữa.

Pickleball hiện đang phát triển nhanh hơn bao giờ hết, những cú quả mới, chiến thuật mới liên tục xuất hiện, buộc VĐV phải liên tục thích nghi để không bị bỏ lại phía sau. Đó là lý do 1 VĐV cần được có môi trường tốt nhất để phát triển phù hợp với trình độ của mình.