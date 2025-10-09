Quang Dương đấu giá vợt pickleball được 200 triệu ủng hộ bà con Cao Bằng, nâng tổng số tiền quyên góp lên 400 triệu

Sau khi gửi 200 triệu đồng từ tiền cá nhân vào tài khoản Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Thái Nguyên để ủng hộ bà con vùng lũ Thái Nguyên hôm qua 8/10, vận động viên pickleball Quang Dương tiếp tục có hành động đẹp khiến cộng đồng xúc động. Ngay trong đêm, anh đã tổ chức đấu giá cây vợt pickleball gắn bó với mình trong nhiều giải đấu, và toàn bộ số tiền thu được - 200 triệu đồng - tiếp tục ủng hộ bà con vùng lũ tỉnh Cao Bằng.

Người thắng phiên đấu giá vợt của pickleball đã chuyển thẳng 222.222.222 đồng vào tài khoản quyên góp giúp đỡ bà con vùng lũ Cao Bằng. Hành động ý nghĩa này nâng tổng số tiền mà Quang Dương đóng góp cho chiến dịch hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ lên đến 400 triệu đồng chỉ trong hai ngày.

Khi đấu giá vợt pickleball, Quang Dương cũng thẳng thắn chia sẻ khi nhận về thắc mắc chuyện vì sao đấu giá vợt cũ mà không đấu giá những huy chương mà Quang Dương từng giành được. Quang Dương khẳng định vợt được đem ra đấu giá là bản Pro làm riêng cho mình, có độ bền cao và chỉ mới đáng 1 giải đấu, còn mới 90%.

Quang Dương đấu giá vợt pockleball

Cộng đồng thể thao pickleball và netizen đều gửi lời khen ngợi đến Quang Dương - không chỉ là vận động viên có thành tích ấn tượng mà còn là người luôn lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần sẻ chia. "Thương quá Việt Nam… Mọi người và Quang Dương hỗ trợ đồng bào vùng lũ lut. Mong mọi người bình an", Quang Dương chia sẻ.

Hiện đông đảo sao thể thao như Quang Hải, Văn Thanh, Duy Mạnh... cũng đã tham gia ủng hộ bà con vùng lũ. Hành động nhân văn đầy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ đồng bào vẫn đang được lan tỏa mạnh mẽ trong giới thể thao Việt Nam, với nhiều vận động viên, huấn luyện viên và CLB cùng chung tay quyên góp, hướng về miền Bắc trong giai đoạn khó khăn.

