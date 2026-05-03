Quang Dương bị loại ở bán kết APP Tour

Dù nhận được rất nhiều sự kỳ vọng trong ngày trở lại Mỹ thi đấu, tay vợt gốc Việt Quang Dương đã chính thức khép lại hành trình tại APP Sacramento Open mà không chạm tay vào được chiếc cúp vô địch. Thất bại tại bán kết nội dung đôi nam nữ sáng nay (3/5) đã đánh dấu một giải đấu không thực sự thành công về mặt chuyên môn với "thần đồng" pickleball.

Quang Dương và Glozman thua ở bán kết APP Tour

Ở trận bán kết đôi nam nữ, sau khi để thua 5-11 ở set đầu tiên, Quang Dương và Glozman đã khiến khán giả tại Sacramento Open thích thú với chiến thắng thắng hủy diệt đối thủ 11-1 trong set thứ hai. Sự hưng phấn đó tưởng chừng sẽ giúp họ lội ngược dòng thành công, nhưng sự bản lĩnh đã giúp Fudge và Livornese Jr. kiểm soát lại thế trận trong set quyết định. Quang Dương và đồng đội dù nỗ lực bám đuổi nhưng đành chấp nhận thất bại 8-11 ở set 3, chính thức dừng chân tại bán kết và lỡ hẹn với trận tranh ngôi vô địch.

Quang Dương có giải đấu không thành công

Hành trình của Quang Dương tại giải đấu năm nay khép lại với những kết quả khá khiêm tốn. Ở nội dung đôi nam, Quang Dương cùng người đồng đội Broderick đã phải sớm dừng bước ngay từ vòng 16. Hy vọng cuối cùng của người hâm mộ được dồn vào nội dung đôi nam nữ, nhưng tay vợt này cũng đã phải dừng chân ở bán kết. Có thể nói, APP Sacramento Open là một nốt trầm trong phong độ của Quang Dương. Có nhiều nguyên nhân được đưa ra, bao gồm cả những thông tin về việc anh gặp vấn đề sức khỏe ngay sát giờ thi đấu. Tuy nhiên, việc bị loại sớm ở đôi nam và không thể chạm tay vào huy chương ở đôi nam nữ khiến đây trở thành một giải đấu không thành công như mong đợi.