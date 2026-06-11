Quần hùng nhập quan, phong vân hội tụ

Hạ phong vừa nổi trên bầu trời Mỹ Lợi Kiên, Mễ Tây Cơ và Gia Nã Đại, quần hùng đều biết rằng một trường huyết chiến sắp nổ ra. Nhất thời phong vân hội tụ, long xà tịnh khởi, một tháng rúng động toàn bộ võ lâm túc cầu sắp bắt đầu...

Nhân gian tương truyền rằng, từ lâu giới túc cầu đã hình thành các môn các phái, mỗi nơi có mỗi quan điểm riêng, có chính có tà, phương pháp tu luyện cũng khác nhau, kẻ thích cường công người ưa phòng thủ, biến hóa khôn lường… tất cả dẫn đến tranh phạt, đấu đá liên miên không dứt.

Vì vậy cách đây ước chừng trăm năm, các bậc cao nhân đã chế ra một bảo vật tuyệt thế, tụ hội linh khí của trời đất, không những có thể chấn nhiếp thiên hạ mà còn lung lay cả trời đất. Một khi nâng được thần vật hoàng kim kia, không những uy danh truyền khắp hoàn vũ, bốn năm châu không ai không biết, tám phương trời không ai không hay, mà còn ghi danh sử sách, lưu truyền hậu thế.

Theo chu kỳ, bảo vật cứ bốn năm lại xuất động một lần, dấy lên trường đại chiến của võ lâm bốn biển. Bốn năm trước giữa nơi sa mạc hoang lương Ca Tháp Nhĩ (Qatar), bỗng đâu linh khí tụ hội, bảo vật thần chí đột nhiên hiện ra, tán phát ánh hoàng kim chói lọi, dần dụ quần hùng đổ về tranh đoạt. Sau cả trăm trận mưa gió giang hồ, nhờ Mễ Xích (Messi) đạo pháp thâm sâu, tu vi tột bực, lại có cái uy quỷ thần vô lượng, những người Á Căn Đình (Argentina) đoạt được bảo vật chí tôn, danh động thiên hạ.

Năm tháng qua đi, tới năm nay, không hiểu vì lẽ gì, cả ba nơi Mỹ Lợi Kiên (Mỹ), Mễ Tây Cơ (Mexico) và Gia Nã Đại (Canada) đột nhiên lam quang đằng khởi, trời nổi khí lành. Thiên hạ đồn nhau đây chắc chắn là do bảo vật hiển linh, có điều không rõ chính xác là nơi nào. Tin này khiến anh hùng khắp nơi không khỏi động tâm.

Chỉ có điều bảo vật sau nhiều năm hấp thụ linh khí thiên địa phát sinh dị biến, tỏa ra cám dỗ phi thường. Bời vậy, nếu như những lần trước chỉ có ba mươi hai lộ anh hào tranh đoạt, nay tăng lên bốn mươi tám. Bốn mươi tám môn phái, bốn mươi tám lá đại kỳ, đại biểu cho khí vận bốn bể năm châu, , nhất tề kéo tới.

Từ nơi Á châu phong mỹ phì nhiêu đến Âu châu hùng cường phồn thịnh, từ Phi châu quảng mạo kỳ hùng đến Mỹ châu tân địa tranh phong, rồi cả Đại Dương cô huyền hải ngoại… tất cả vượt ngàn trùng sóng gió. Trong đó, có những thế lực truyền thừa trăm năm, nội tình thâm hậu, từng nhiều lần đoạt bảo xưng tôn; cũng có những tân tú hậu khởi, thế như mặt trời ban trưa, chỉ chờ một trận thành danh; lại có kẻ muốn bảo vệ vương tọa, người khát vọng xưng bá, có những bậc lão nhân mong lưu danh lần cuối, cũng có đám thiếu niên cậy khỏe mơ kinh động hoàn cầu, ai ai cũng ôm chí lớn, mộng bá vương.

Thế nhưng bảo vật chỉ có một. Hạ phong vừa nổi trên bầu trời Mỹ Lợi Kiên, Mễ Tây Cơ và Gia Nã Đại, quần hùng đều biết rằng một trường huyết chiến sắp nổ ra. Nhất thời phong vân hội tụ, long xà tịnh khởi, một tháng rúng động toàn bộ võ lâm túc cầu sắp bắt đầu...