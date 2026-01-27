Quản gia "vạch trần" nết tiểu thư nhà giàu đỏng đảnh của Nicola, bênh vực Victoria giữa lúc bị Brooklyn Beckham "bóc phốt"

Drama đám cưới đình đám của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz năm 2022 tiếp tục bị đào xới, khi một người quản gia trực tiếp phục vụ tại buổi lễ lên tiếng khẳng định: mọi chuyện không bắt nguồn từ Victoria Beckham - mà từ phản ứng bộc phát của cô dâu Nicola.

Theo lời người quản gia, khoảnh khắc khiến đám cưới xa hoa tại biệt thự ven biển trị giá 79 triệu bảng ở Palm Beach "đổi mood" chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng đủ để gieo mầm rạn nứt kéo dài giữa Brooklyn và gia đình.

Người này kể lại rằng buổi tiệc cưới kéo dài ba ngày được tổ chức hoàn hảo, đúng chuẩn giới siêu giàu. Brooklyn và Nicola đã có điệu nhảy đầu tiên đúng nghĩa của cô dâu - chú rể, lãng mạn và trang trọng, trên nền bản cover Can't Help Falling in Love của Elvis Presley, trong tiếng vỗ tay của toàn bộ khách mời.

Sau đó, Nicola nhảy với cha ruột - tỷ phú Nelson Peltz. Chỉ đến lúc ấy, Victoria Beckham mới được mời lên sàn nhảy cùng con trai.

Theo người quản gia, phần xuất hiện của Victoria chỉ kéo dài khoảng hai phút - một khoảnh khắc rất ngắn trong tổng thể lễ cưới kéo dài ba ngày. Tuy nhiên, mọi thứ bỗng chốc trở nên căng thẳng khi ca sĩ Marc Anthony - người bạn thân của gia đình - giới thiệu Victoria trước đám đông là "người phụ nữ đẹp nhất trong căn phòng", rồi bật một bản nhạc sôi động mang màu sắc Latin.

"Đó chính là giọt nước tràn ly", người quản gia nói. "Nicola lập tức tỏ ra tức giận, cố kìm nước mắt rồi bỏ chạy khỏi phòng. Cô ấy không muốn chia sẻ spotlight với Victoria - hay với bất kỳ ai khác".

Theo lời kể, Victoria nhập cuộc một cách tự nhiên: nhảy múa vui vẻ, xoay con trai trên sàn, reo hò và hôn má Brooklyn. Có lúc tay Brooklyn đặt lên eo mẹ, còn Victoria vòng tay qua cổ con trai - một khoảnh khắc được người trong cuộc mô tả là vui vẻ, sân khấu hóa, chứ không hề phản cảm.

Vợ chồng Beckham dự đám cưới con trai (Ảnh: Splash)

Thế nhưng phản ứng của Nicola lại khiến cả căn phòng sững sờ. Cô dâu chạy thẳng ra ngoài, theo sau là mẹ Claudia Peltz và hai anh em trai. Nhiều khách mời há hốc mồm khi nhận ra không khí đám cưới thay đổi chỉ trong tích tắc.

"Victoria bị đổ lỗi oan", người quản gia khẳng định. "Cô ấy chỉ lên sàn nhảy vì được mời. Không có chuyện thiếu đứng đắn hay hành động không phù hợp. Sự thật là Nicola phản ứng thái quá với việc bị 'cướp spotlight' trong ngày cưới của mình".

Nguồn tin cho biết Brooklyn lúc đó không hề tỏ ra khó chịu hay xấu hổ. Anh vẫn nhảy cùng mẹ, không yêu cầu dừng lại, cũng không thể hiện bất kỳ phản ứng tiêu cực nào. Nicola quay lại bữa tiệc sau vài phút, nhưng từ thời điểm đó, các khách mời bắt đầu xì xào rằng cô dâu đã làm quá một chuyện nhỏ.

Victoria được cho là trông buồn bã sau sự cố, nhưng bữa tiệc vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, theo người quản gia, vết nứt đã xuất hiện từ giây phút ấy, đẩy Brooklyn vào thế tiến thoái lưỡng nan giữa vợ và gia đình ruột thịt - một tình thế kéo dài cho đến tận hôm nay.

Câu chuyện càng trở nên ồn ào khi Brooklyn mới đây công khai tuyên bố bùng nổ, cáo buộc mẹ mình đã khiến anh "xấu hổ" trong ngày cưới. Điều này khiến những người chứng kiến trực tiếp, trong đó có người quản gia, vô cùng ngạc nhiên.

"Lúc đó không hề xấu hổ như Brooklyn mô tả. Đó chỉ là một khoảnh khắc vui vẻ. Nếu có điều gì khiến không khí trở nên nặng nề, thì chính là việc Nicola bỏ khỏi phòng trong nước mắt".

Người quản gia cũng tiết lộ căng thẳng giữa Nicola và Victoria đã âm ỉ từ trước đám cưới, xoay quanh chiếc váy cưới từng được dự định do Victoria thiết kế, trước khi Nicola đột ngột đổi sang váy haute couture của Valentino.

Ảnh: Getty

Trong khi đó, DJ Fat Tony - người quen thuộc với các bữa tiệc nhà Beckham - cũng lên tiếng xác nhận không hề có mấy điệu nhảy thiếu đứng đắn hay màn biểu diễn kiểu Spice Girls nào như lời đồn. Ông cho biết chính Marc Anthony đã khuyến khích Brooklyn đặt tay lên hông mẹ theo phong cách nhảy Latin, đồng thời gọi nhầm Victoria thay vì Nicola lên sân khấu.

Dù mỗi bên đều có câu chuyện riêng, nhưng theo người trong cuộc, khoảnh khắc Nicola nổi giận rời khỏi phòng mới là bước ngoặt thực sự, biến một đám cưới trong mơ thành khởi nguồn cho cuộc chiến gia đình kéo dài nhiều năm của nhà Beckham.