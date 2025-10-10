Quần đảo Faroe làm nên lịch sử với những cầu thủ nghiệp dư

Torshavn là thành phố lớn nhất, cũng là thủ phủ của Quần đảo Faroe, được đặt tên theo vị thần Sấm (Thor) của thần thoại Bắc Âu. Đêm qua, lần đầu tiên "Thor" thể hiện sức mạnh. Và nạn nhân của chiếc búa sấm sét chính là Montenegro.

Tại bảng L vòng loại World Cup 2026, Montenegro nghĩ rằng cơ hội giành vé vẫn còn. Chỉ cần họ đánh bại Quần đảo Faroe. Trùng hợp đây cũng là trận ra mắt sự nghiệp cầm quân của tân Mirko Vucinic. Và không đối thủ nào thích hợp hơn Quần đảo Faroe để ông có được chiến thắng đầu tay.

Quần đảo Faroe chỉ xếp thứ 136 thế giới và chỉ giành 38 chiến thắng trong suốt chiều dài lịch sử, phần lớn là trước những đội bé hạt tiêu như họ. Còn Montenegro đang xếp thứ 80 và từng đánh bại Quần đảo Faroe ngay lần đầu gặp gỡ hồi tháng 3 (1-0).

Montenegro nhận thất bại đáng xấu hổ trước Quần đảo Faroe.

Không một người Montenegro nào nghĩ rằng chờ đợi họ ở Torshavn là tấn thảm kịch. Ngay phút 16, lưới của họ đã rung lên bởi pha lập công của Hanus Sorensen. 20 phút sau, cách biệt nhân đôi với cú đánh đầu của Meinhard Olsen.

Hiệp hai lặp lại những gì đã xảy ra ở hiệp một, khi đội khách Montenegro kiểm soát bóng nhưng không thể tạo ra cơ hội, trong khi chủ nhà Quần đảo Faroe luôn háo hức tiến lên phía trước để thực hiện các pha phản công. Sorensen hoàn tất cú đúp ở phút 55, sau đó Arni Frederiksberg ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 72.

Với Montenegro, đây là thất bại nặng nề nhất lịch sử trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. Còn Quần đảo Faroe đã có chiến thắng vang dội nhất từ khi thành lập, không chỉ bởi tỷ số mà đội chiến bại hơn họ tới 56 bậc trên BXH FIFA. Trước đây cũng chỉ 2 lần họ ghi tới 4 bàn trong một trận đấu, đều trước nhược tiểu Liechtenstein.

Nhiều cầu thủ Quần đảo Faroe đang chơi bóng nghiệp dư.

Nếu có gì tiếc nuối với Quần đảo Faroe, đó là việc chỉ 1.000 khán giả, những người đã nhảy múa và hát nhạc Boney M suốt cả trận, có mặt ở sân Torsvollur (sức chứa 6.000) để chứng kiến. Ai mà nghĩ đội quân của HLV Eydun Klakstein lại xuất sắc đến vậy.

Trong nhiều năm, Quần đảo Faroe không chơi vì các chiến thắng bởi nó hiếm khi xảy ra. Họ cũng chơi vì đam mê cũng như niềm tự hào của một người dân quần đảo, không phải vì mưu sinh. Với không ít cầu thủ, bóng đá chỉ là công việc thứ hai. Ví dụ như Arni Frederiksberg, anh đang làm việc cho một công ty bán pizza đông lạnh. Những cầu thủ khác, có người là sinh viên, người làm thợ mộc hoặc kế toán.

Chiến thắng 4-0 trước Montenegro không giúp ích gì cho Quần đảo Faroe trong hành trình săn vé tới World Cup 2026 bởi hai trận tới họ sẽ chạm trán CH Czech và Croatia. Tuy nhiên không gì có thể ngăn cản Frederiksberg và đồng đội ăn mừng. Họ đã viết nên lịch sử và biết đâu, khi thần Thor thức tỉnh, một chương mới của bóng đá Quần đảo Faroe sắp được viết ra.