Quan chức Anh gây sốc khi đòi tước visa, trục xuất các ngôi sao Argentina khỏi Ngoại hạng Anh

Dư âm trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina tiếp tục nóng lên ngoài sân cỏ.

Chiến thắng 2-1 của Argentina trước tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026 không chỉ khiến người hâm mộ "Tam sư" thất vọng mà còn châm ngòi cho một cuộc tranh cãi.

Tâm điểm là Nile Gardiner - cựu cố vấn của cố Thủ tướng Anh Margaret Thatcher. Ông bày tỏ sự phẫn nộ sau khi một số tuyển thủ Argentina ăn mừng chiến thắng bằng tấm biểu ngữ mang dòng chữ "Las Malvinas son Argentinas" (Quần đảo Malvinas/Falkland là của Argentina).

Gardiner gọi đây là "một màn thể hiện chống Anh xấu xí", thậm chí cho rằng đó là "hành xử của thế giới thứ ba". Chính trị gia này còn kêu gọi Chính phủ Anh thu hồi visa lao động của tất cả cầu thủ Argentina đang thi đấu tại Premier League nếu họ tham gia màn ăn mừng nói trên.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

"Mọi cầu thủ Argentina ở Premier League tham gia vào hành động này nên bị thu hồi visa lao động tại Anh", Gardiner viết, đồng thời nhấn mạnh cần có "chính sách không khoan nhượng" với những thông điệp mang màu sắc chính trị.

Theo truyền thông Argentina, những phát biểu này chủ yếu nhắm tới Cristian Romero của Tottenham và Lisandro Martinez của Manchester United, hai cầu thủ xuất hiện trên sóng truyền hình khi cầm tấm biểu ngữ cùng các đồng đội. Chưa dừng lại, phía Anh cũng yêu cầu FIFA vào cuộc, vì các quy định của FIFA cấm những hoạt động mang tính chính trị trong bóng đá. Liên đoàn Bóng đá Argentina có thể bị xử phạt vì để các cầu thủ giương biểu ngữ sau trận đấu.

Trước làn sóng chỉ trích từ Anh, các tuyển thủ Argentina không né tránh. Trung vệ Lisandro Martinez cho biết toàn đội chỉ muốn dành chiến thắng cho người dân quê nhà. "Chúng tôi luôn chiến đấu vì Argentina và không thể khiến người dân đất nước mình thất vọng", cầu thủ của Manchester United chia sẻ.

Tú Tú (Theo Marca)