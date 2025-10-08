Quan chức AFC dành lời khen cho hoạt động quan trọng của VFF

Sáng 8/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khai mạc hội nghị cấp phép câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2025. Hoạt động cấp phép là yêu cầu đặc biệt quan trọng với V.League cũng như giải hạng Nhất Quốc gia.

Những năm qua, hoạt động nâng cao tiêu chí cấp phép mang đến thành quả như các sân vận động được nâng cấp, đào tạo trẻ được chú trọng, minh bạch trong quản trị để có được nền tảng bóng đá phát triển, tạo tiền đề để tiến ra khu vực. Thời gian qua, VFF cùng các câu lạc bộ đã từng bước khắc phục các tiêu chí, công tác cấp phép được thực hiện theo yêu cầu của AFC và VFF.

Ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF.

Tại buổi lễ, ông Doojin Sa - Trưởng phòng Bóng đá chuyên nghiệp AFC chia sẻ: " Những năm qua, VFF đã triển khai hiệu quả công tác cấp phép câu lạc bộ, đặt nền móng vững chắc cho quá trình chuyên nghiệp hóa bóng đá. Hội thảo lần này là cơ hội để tiếp thu kiến thức cũng như các đại biểu chia sẻ ý kiến, phản hồi nhằm cải thiện hơn nữa quy trình cấp phép. Tôi mong rằng tất cả sẽ quý vị sẽ cùng tham gia thảo luận một cách tích cực và tập trung cao độ.

Các giải đấu cấp câu lạc bộ của AFC đã được cải tổ và ra mắt thành công, mở ra một chương mới cho bóng đá chuyên nghiệp châu Á. Chúng tôi kỳ vọng cao vào các câu lạc bộ Việt Nam sẽ nắm bắt cơ hội này và thể hiện mạnh mẽ trên đấu trường châu lục ".

Thành viên của 22 câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam được diễn giải về các vấn đề liên quan đến cấp phép, định hướng phát triển. Các đại biểu, quan chức cũng như đại diện câu lạc bộ tìm ra phương

Về phía đơn vị tổ chức, ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch thường trực VFF nói: " Trong 10 năm qua, công tác cấp phép đã được VFF triển khai đầy đủ và tuân thủ các nguyên tắc FIFA và AFC, phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam và điều lệ của VFF.

Từ đó, thúc đẩy sự phát triển, nâng cao chất lượng của các câu lạc bộ tham gia các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam, đáp ứng đầy đủ tiêu chí cấp phép, thi đấu của bóng đá châu lục và thế giới.Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận hạn chế trong bối cảnh AFC nâng cao tiêu chuẩn. Đây là thời điểm để chúng ta quyết tâm, cố gắng hơn để vượt qua những thách thức ".