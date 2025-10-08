Quân bầu Hiển đại thắng thế lực một thời của giải VĐQG

Trong trận đấu vừa qua tại lượt 9 giải vô địch quốc gia nữ Việt Nam - cúp Thái Sơn Bắc 2025, đội bóng Phong Phú Hà Nam đã trải qua một thất bại nặng nề với tỉ số 0-3 trước đội Thái Nguyên T&T. Đây là một kết quả không bất ngờ khi Phong Phú Hà Nam đang trong giai đoạn khó khăn, và đặc biệt không có sự góp mặt của một số trụ cột quan trọng, bao gồm cả "hot girl" Trần Thị Duyên.

Trận đấu diễn ra vào chiều ngày 8/10/2025, trong bối cảnh Thái Nguyên T&T quyết tâm cao để giành lấy ba điểm, trong khi Phong Phú Hà Nam vẫn đang loay hoay tìm lại phong độ sau khi có chiến thắng đầu tiên trước đó. Phút 34 của trận đấu, tài năng trẻ Đỗ Thị Thúy Nga đã mở tỉ số cho đội chủ nhà, tạo lợi thế lớn cho Thái Nguyên T&T trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Thái Nguyên T&T tiếp tục chiếm ưu thế và đến phút 89, Lò Thị Hoài ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Thị Bích Thùy đã ấn định chiến thắng với bàn thắng trong thời gian bù giờ, khiến Phong Phú Hà Nam phải nhận một thất bại đậm đà.

Điều này đã tạo ra cách biệt 4 điểm với các đội bám đuổi như Than KSVN và Hà Nội, trong khi TP.HCM I cũng gặp khó khăn trong trận đấu với Than KSVN, kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Hà Nội hiện vẫn còn cơ hội thu hẹp khoảng cách nếu giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của lượt 9.

Phong Phú Hà Nam cần phải tìm các phương án khắc phục để cải thiện tình hình hiện tại, trong khi Thái Nguyên T&T, với chiến thắng này, đã củng cố thêm vị thế của họ trong giải đấu.