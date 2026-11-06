Quân bầu Hiển đá thế nào, vì sao được HLV Kim Sang-sik gọi lại ĐT Việt Nam?

Hai bàn thắng tại V.League 2026/27 giúp Văn Tùng ghi điểm trong mắt HLV Kim Sang-sik. Lần trở lại ĐTVN là cơ hội để tiền đạo Hà Nội FC tìm vị thế sau thời gian dài trầm lắng.

Những tín hiệu tích cực từ chân sút từng được kỳ vọng

Việc Nguyễn Văn Tùng xuất hiện trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho FIFA Days tháng 11/2026 là một trong những điểm đáng chú ý. Sau quãng thời gian dài không được góp mặt ở đội tuyển, tiền đạo thuộc biên chế Hà Nội FC đã có cơ hội trở lại nhờ những tín hiệu tích cực tại V.League.

Điều đáng nói là Văn Tùng không trở lại trong bối cảnh Hà Nội FC đang có phong độ thực sự thuyết phục. Đội bóng Thủ đô chưa thể hiện được sức mạnh và sự ổn định như kỳ vọng, nhưng cá nhân tiền đạo sinh năm 2001 vẫn biết cách tạo dấu ấn. Sau những vòng đấu đầu tiên, anh đã có 2 bàn thắng, trong đó có pha lập công đáng chú ý ở trận thắng Công an Hà Nội với tỷ số 2-1 ngày 18/10.

Ở trận derby này, Văn Tùng được bố trí đá cao nhất trên hàng công. Trước những hậu vệ có thể hình và kinh nghiệm của đối thủ, chân sút cao 1,80 m cho thấy sự mạnh mẽ trong tranh chấp, khả năng di chuyển và chọn vị trí tương đối tốt. Bàn thắng của anh góp phần quan trọng giúp Hà Nội FC giành chiến thắng trước nhà đương kim vô địch.

Đây không đơn thuần là một pha lập công mang ý nghĩa giải quyết trận đấu. Nó cho thấy Văn Tùng đang biết tận dụng những cơ hội được trao để khẳng định bản thân, điều mà anh từng thiếu trong một thời gian dài.

Trước đó, tiền đạo này cũng ghi bàn trong trận gặp Sông Lam Nghệ An hồi tháng 9. Dù Hà Nội FC không có kết quả như mong muốn, Văn Tùng vẫn cho thấy khả năng xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm. Hai bàn thắng trong giai đoạn đầu mùa giải là con số chưa quá nổi bật, nhưng có ý nghĩa với một cầu thủ vốn không thường xuyên được đá chính.

Thực tế, vấn đề lớn nhất của Văn Tùng trong những mùa giải gần đây không hẳn nằm ở năng lực chuyên môn mà là khả năng duy trì sự hiện diện trên sân. Anh từng được đánh giá là một trong những tiền đạo trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam, nhưng chưa thể cạnh tranh vị trí thường xuyên tại Hà Nội FC. Sự xuất hiện của những ngoại binh chất lượng cùng áp lực thành tích khiến cơ hội dành cho chân sút này không nhiều.

Mùa giải 2026/27 có thể trở thành bước ngoặt nếu Văn Tùng tiếp tục duy trì được hiệu suất ghi bàn và cải thiện khả năng đóng góp vào lối chơi chung. Hai bàn thắng chưa đủ để khẳng định anh đã tìm lại phiên bản tốt nhất, nhưng ít nhất tiền đạo này đang có những tín hiệu tích cực sau quãng thời gian chật vật tìm chỗ đứng.

Đáng chú ý, HLV Harry Kewell từng dành lời khen cho Văn Tùng sau màn trình diễn trước Công an Hà Nội, nhấn mạnh sự mạnh mẽ, khả năng dứt điểm và tinh thần thi đấu của học trò. Sự ghi nhận từ ban huấn luyện Hà Nội FC cũng là cơ sở để tiền đạo sinh năm 2001 tự tin hơn trong cuộc cạnh tranh vị trí.

HLV Kim Sang-sik cần thêm một phương án cho hàng công

Văn Tùng từng không phải gương mặt xa lạ với các đội tuyển Việt Nam. Anh gây ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022, đặc biệt với pha vô lê đẹp mắt vào lưới U23 Thái Lan. Bàn thắng ấy thậm chí được AFC lựa chọn vào nhóm những pha lập công đẹp nhất vòng bảng.

Ở cấp độ trẻ, Văn Tùng từng được đánh giá cao nhờ thể hình, khả năng càn lướt và những pha dứt điểm có lực. Tuy nhiên, bước chuyển từ một tiền đạo triển vọng ở U23 lên đội tuyển quốc gia lại không đơn giản. Những lần được trao cơ hội trước đây chưa giúp anh tạo ra dấu ấn đủ lớn để giữ vị trí lâu dài.

HLV Kim Sang-sik từng triệu tập Văn Tùng trong năm 2024, nhưng tiền đạo này không thể thuyết phục ban huấn luyện. Bởi vậy, lần trở lại vào tháng 11/2026 mang ý nghĩa khá đặc biệt. Đây không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực tại CLB mà còn là cơ hội để anh chứng minh bản thân đã trưởng thành hơn.

Bài toán hàng công cũng khiến sự trở lại của Văn Tùng trở nên đáng chú ý. ĐT Việt Nam đang cần thêm những phương án tấn công trong bối cảnh một số chân sút quan trọng gặp vấn đề về thể trạng và chấn thương. Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên hay những nhân tố từng được kỳ vọng đóng góp lớn đều chưa có trạng thái tốt nhất ở giai đoạn trước đó.

Trong khi đó, việc trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Thanh Nhàn và Văn Tùng cho thấy HLV Kim Sang-sik muốn mở rộng phạm vi lựa chọn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không chỉ tìm kiếm một trung phong có thể ghi bàn ngay lập tức mà còn cần đánh giá những phương án có khả năng cạnh tranh trong dài hạn.

Văn Tùng sở hữu một số phẩm chất khác biệt so với những tiền đạo nhỏ con, thiên về tốc độ và kỹ thuật. Anh có thể hình tốt, không ngại va chạm, có khả năng làm tường và tạo điểm đến cho những đường bóng từ hai biên. Đây là những yếu tố có thể giúp ĐT Việt Nam đa dạng hóa cách tiếp cận khung thành đối phương.

Dẫu vậy, hai bàn thắng ở V.League không đồng nghĩa Văn Tùng đã sẵn sàng trở thành lựa chọn thường xuyên của đội tuyển. Anh vẫn cần cải thiện khả năng phối hợp, di chuyển không bóng và duy trì hiệu quả trong những trận đấu có cường độ cao hơn. Đặc biệt, tiền đạo này phải chứng minh được khả năng tận dụng cơ hội trước những đối thủ có hàng phòng ngự tổ chức tốt.

Casper Cup 2026 với các trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan sẽ là dịp để HLV Kim Sang-sik kiểm chứng những điều đó. Với Văn Tùng, mục tiêu trước mắt không nhất thiết phải là một vị trí chính thức, mà là tận dụng từng phút thi đấu để chứng minh mình xứng đáng có thêm cơ hội.

Ở tuổi 25, tiền đạo của Hà Nội FC vẫn còn đủ thời gian để phát triển sự nghiệp quốc tế. Lần trở lại này có thể chưa mở ra một vị trí chắc chắn trên hàng công ĐT Việt Nam, nhưng là cơ hội quan trọng để Văn Tùng thoát khỏi hình ảnh một tài năng trẻ mãi chưa tìm được điểm rơi.