‘Quái thú’ Haaland san bằng kỷ lục ghi bàn cho Man City tại Champions League

Erling Haaland lập cú đúp giúp Man City thắng Porto 2-0 trong trận ra quân Champions League, qua đó cân bằng thành tích kỷ lục 36 bàn của Sergio Aguero cho đội bóng tại đấu trường này.

Hai bàn thắng trong hiệp hai trên sân Porto đưa Haaland lên sánh ngang Aguero ở vị trí chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Man City tại Champions League, với 36 bàn sau 40 lần ra sân. Tính trên toàn bộ sự nghiệp, tiền đạo người Na Uy đã có 59 bàn sau 59 trận ở đấu trường số một châu Âu.

Haaland mở tỷ số ngay sau giờ nghỉ bằng pha đánh đầu cận thành từ quả tạt của Enzo Fernandez. Trong thời gian bù giờ hiệp hai, anh hoàn tất cú đúp với cú dứt điểm một chạm bằng chân phải sau đường chuyền của Rayan Ait-Nouri. Porto trở thành đội bóng thứ 22 bị tiền đạo Na Uy chọc thủng lưới tại Champions League.

Màn trình diễn này khiến Enzo Fernandez hết lời khen ngợi người đồng đội. Tiền vệ người Argentina vừa có trận ra mắt Man City tại Champions League, sau khi chuyển đến từ Chelsea với mức phí kỷ lục bóng đá Anh.

“Erling Haaland là một mãnh thú, một quái thú. Mỗi khi có mặt trên sân, tôi sẽ tìm cách đưa bóng cho cậu ấy. Hy vọng tôi có thể kiến tạo thêm nhiều lần để cậu ấy ghi những bàn thắng như vậy”, Fernandez chia sẻ sau trận đấu. “Không chỉ là một cầu thủ xuất sắc, cậu ấy còn là một con người tuyệt vời và đã đón tiếp tôi rất nồng nhiệt khi tôi gia nhập CLB”.

Dù giành chiến thắng cách biệt, Man City phải chờ đến hiệp hai mới phá được thế bế tắc. Trước đó, thủ môn Diogo Costa liên tục cứu thua cho Porto, khiến Haaland chưa thể ghi bàn trong 45 phút đầu tiên.

Cú đúp tại Porto giúp Haaland tiếp nối phong độ ghi bàn đầu mùa, sau ba bàn trong ba trận Ngoại hạng Anh. Mùa trước, anh ghi tám bàn qua 10 lần ra sân tại Champions League, nhưng Man City dừng bước ở vòng 1/8 trước Real Madrid.

Với ba trận toàn thắng tại Ngoại hạng Anh cùng màn ra quân thuận lợi ở Champions League, Haaland tin rằng tân HLV Enzo Maresca có nhiều lý do để hài lòng.

“Tôi hy vọng ông ấy hài lòng. Chúng tôi thắng trên sân khách trong một trận đấu khó khăn. Hãy nhìn bầu không khí này, có những lúc thật khó tin. Vì vậy, tôi hy vọng ông ấy vui”, Haaland chia sẻ.

Tiền đạo người Na Uy cũng nhấn mạnh yêu cầu giành danh hiệu tại Man City: “Chúng tôi phải học hỏi. HLV yêu cầu rất cao ở chúng tôi và chúng tôi cũng phải đặt yêu cầu cao với nhau. Chúng tôi phải thắng các trận đấu, bởi ở Man City, bạn phải giành danh hiệu”.

Về phần mình, HLV Maresca cho rằng các học trò có thể tận dụng cơ hội tốt hơn, nhưng xứng đáng ra về với ba điểm.

“Tôi nghĩ chúng tôi có thể ghi nhiều bàn hơn, đặc biệt trong hiệp một. Nhưng nhìn chung, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng”, HLV người Italy nói. “Chúng tôi không để đối phương tạo ra nhiều cơ hội. Nhìn chung, tôi hài lòng với màn trình diễn của đội”.