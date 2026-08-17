"Quả ngọt" sau chuỗi ngày đầy áp lực & đỉnh cao cho CLB bóng bàn Công an nhân dân T&T

CLB bóng bàn Công an nhân dân T&T vừa lên đỉnh vinh quang ở giải vô địch toàn quốc 2026 và điều đó đến sau những ngày tháng khổ luyện, thi đấu đầy áp lực.

Chiều 16/8, những nội dung cuối cùng của giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 - Cúp Phân bón Cà Mau 2026 đã diễn ra tại Nhà thi đấu thể dục thể thao thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hải Phòng.

Tâm điểm của ngày thi đấu cuối là các trận chung kết đơn nam và đơn nữ, khép lại một kỳ giải với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đoàn mạnh.

Sau khi các nội dung hoàn tất, Công an nhân dân T&T trở thành đoàn thể thao có thành tích tốt nhất khi giành tổng cộng 9 huy chương, gồm 3 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Kết quả này giúp Công an nhân dân T&T đứng đầu bảng xếp hạng toàn đoàn. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên CLB này vô địch cùng lúc 2 nội dung quan trọng nhất, đơn nam và đơn nữ tại giải.

Để hướng tới Giải vô địch bóng bàn quốc gia năm 2026, cũng là một trong những nội dung quan trọng của Đại hội Thể thao toàn quốc, đội bóng bàn Công an nhân dân T&T đã có quá trình chuẩn bị khá kỹ lưỡng.

Đội trải qua hai đợt tập huấn tại Nam Ninh và Quảng Tây (Trung Quốc), với tổng thời gian khoảng 3-3,5 tháng. Trong đó, có đợt tập huấn kéo dài tới 50 ngày, giúp các tay vợt có thêm điều kiện rèn luyện và thi đấu cọ xát.

CLB bóng bàn Công an nhân dân T&T đứng nhất toàn đoàn.

HLV trưởng Vũ Mạnh Cường cho biết ban huấn luyện xác định Đại hội Thể thao toàn quốc là nhiệm vụ trọng tâm, bởi đây là sân chơi chỉ được tổ chức 5 năm một lần. Trước giải, Công an nhân dân T&T đặt mục tiêu giành 2 HCV.

Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng của các tay vợt đã giúp đội Công an nhân dân T&T vượt kế hoạch đề ra. Chung cuộc, đội giành 3 HCV, qua đó hoàn thành xuất sắc mục tiêu và đứng đầu toàn đoàn tại giải năm nay.

"Các VĐV khi sang Trung Quốc, được tập huấn ở Quảng Tây với các VĐV bên đó. Về trình độ thì họ cũng hơn mình một chút thôi nhưng khi cọ xát với họ thì rất tốt. Khi VĐV của chúng tôi tập huấn với họ thì khả năng đỡ giao bóng và giao bóng cải thiện rõ rệt. VĐV Trung Quốc họ giao bóng rất khó.

Thứ nữa là vấn đề về thể lực. Các VĐV khi đi tập huấn thì toàn tâm toàn ý, không chịu sự tác động của bên ngoài nhiều. Ăn uống, nghỉ ngơi của VĐV khi tập huấn cũng chuẩn chỉ hơn. Mọi thứ được nâng lên thì đảm bảo chuyên môn cho VĐV" - HLV Vũ Mạnh Cường chia sẻ.

Giải vô địch bóng bàn quốc gia có tính cạnh tranh rất cao, tổng cộng 7 nội dung và không phải lúc nào CLB bóng bàn Công an nhân dân T&T cũng gặp thuận lợi. Chính việc biết vượt qua khó khăn cũng là mấu chốt để CLB thành công.

"Khó khăn lớn nhất với CLB ở giải này là khi thi đấu đồng đội nam. Ở nội dung này, CLB cũng là một trong các ứng viên vô địch. Nhưng khi các cháu thua trước đội Hải Phòng thì tinh thần rất áp lực, không ổn định. VĐV trẻ mà, khi kỳ vọng là rất cao thì cũng khó khăn. Đội của CLB có thể là 5/5, đối phương là 4/5 chẳng hạn, hơn kém nhau một chút thôi. VĐV trẻ họ có tâm lý, có trạng thái suy sụp khi thất bại.

Sau khi thua thì các cháu hướng về nội dung đánh đôi, đánh đơn có vẻ không tự tin lắm. Ban huấn luyện cũng phải động viên. Rồi khi các cháu đánh 1 2 trận vòng loại thì bắt đầu gượng lại. Đặc biệt là đôi nam phải đấu đôi Tuấn Anh – Phong của Hải Phòng. Khi vượt qua được thì các cháu có sự tự tin bởi đối phương là ứng viên vô địch đôi nam mà. Các cháu giảm bớt được áp lực để cố gắng đi qua từng trận đấu.

Với trường hợp Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc vô địch đơn nam và đơn nữ cũng rất khó khăn. Ví dụ như Mai Ngọc đánh với Nguyễn Khoa Diệu Khánh mấy lần đều thua nhưng lần này đột xuất thắng, vượt qua được Khánh rồi đoạt HCV" - HLV Vũ Mạnh Cường tiếp.

Đinh Anh Hoàng xuất sắc bảo vệ tấm HCV đơn nam.

Đinh Anh Hoàng năm nay đã bảo vệ thành công tấm HCV cá nhân. Sau thành công, VĐV này chia sẻ: "Cảm xúc của em hiện tại rất vui mừng khi giành được huy chương vàng. Chúng em đã trải qua một chuyến tập huấn rất dài và chịu nhiều áp lực. Chúng em luôn mong muốn thể hiện thật tốt để không phụ lòng các cấp lãnh đạo. Cuối cùng, chúng em đã làm được và em cảm thấy rất hạnh phúc".

Với Trần Mai Ngọc, việc xuất thần đoạt HCV đơn nữ là một thành tích vô cùng đáng nhớ. Nữ VĐV chia sẻ: "Đối với em, giải đấu nào cũng đều rất khó khăn. Em chỉ biết cố gắng nỗ lực qua từng trận đấu để có được kết quả như ngày hôm nay".

Mai Ngọc xuất thần đoạt HCV đơn nữ.

Thời gian qua, CLB bóng bàn Công an nhân dân liên tục đạt những thành tích ấn tượng ở các giải đấu tham dự. Sự thành công ngày một tăng tiến ấy ngoài công lao lớn của các VĐV, Ban huấn luyện còn là sự kết hợp của mô hình doanh nghiệp và nhà nước.

Cụ thể, ngày 23/5/2024, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T Group ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên bóng bàn, hướng tới các giải đấu trong nước và quốc tế.

Theo thỏa thuận, hai bên cùng xây dựng lực lượng vận động viên theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tạo nguồn nhân sự và thành tích cho đội tuyển bóng bàn quốc gia.

Điểm đáng chú ý của mô hình này nằm ở sự kết hợp giữa nguồn lực nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Theo HLV Vũ Mạnh Cường, Bộ Công an hỗ trợ về nơi ăn, ở cũng như điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, trong khi T&T Group đảm bảo chế độ lương và kinh phí cho các chuyến tập huấn.

HLV Vũ Mạnh Cường đánh giá đây là cách làm mang lại hiệu quả thiết thực, khi hai bên có thể bổ trợ cho nhau về cả tài chính lẫn cơ sở hạ tầng.

“Sự kết hợp giữa một bên là nhà nước và một bên là tư nhân mang lại nhiều thuận lợi, hỗ trợ lẫn nhau về cả kinh phí lẫn cơ sở hạ tầng. Tôi nghĩ đây là một mô hình rất hiệu quả”, ông Cường nhận xét.

Ngay sau khi các VĐV đạt thành tích cao, lãnh đạo phía Công an và T&T cũng đã có phần thưởng nóng. Trong 1, 2 ngày tới, phía tập đoàn T&T cũng sẽ tổ chức lễ tuyên dương các VĐV đạt thành tích tại giải.

Đây là nguồn động lực rất lớn để các VĐV CLB Công an nhân dân T&T hướng về phía trước, gần nhất là giải Xuất sắc trẻ toàn quốc (25.8) và Các đội mạnh toàn quốc (15.9). Việc CLB bóng bàn Công an nhân dân T&T ngày một lớn mạnh, xuất sắc cũng là điều rất đáng mừng cho bóng bàn Việt Nam, góp phần giúp bóng bàn Việt Nam ngày một lớn mạnh hơn để cạnh tranh các danh hiệu quốc tế.