Quả bóng vàng Nguyễn Thịnh Phát được đánh giá cao tại giải futsal châu Á

Chân sút Nguyễn Thịnh Phát là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của đội tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Website chính thức của AFC vừa công bố danh sách “Những cầu thủ đáng xem” tại từng bảng đấu thuộc vòng chung kết Futsal châu Á 2026.

Theo AFC đánh giá, bảng B - bảng đấu có sự hiện diện của đội tuyển futsal Việt Nam, quy tụ các đội đều sở hữu mục tiêu rõ ràng và lực lượng có chiều sâu, khiến cục diện được dự báo khó lường ngay từ trận mở màn. Thậm chí, bảng đấu này còn có thể được định đoạt bởi những “ngôi sao biết tạo khác biệt”, trong đó Nguyễn Thịnh Phát được xem là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển futsal Việt Nam.

AFC viết: “Việt Nam đặt niềm tin vào Thịnh Phát, người mang trên vai nhiệm vụ giúp đội tuyển ‘phá dớp’ để lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết, sau 3 kỳ gần nhất đều dừng bước ở trận tứ kết. Cậu ấy đã ghi 5 bàn thắng tại vòng loại, khẳng định vị thế đầu tàu của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia”.

AFC nhận định, khả năng di chuyển thông minh, dứt điểm đa dạng và bản lĩnh thi đấu của Thịnh Phát sẽ đóng vai trò then chốt trong hành trình chinh phục cột mốc mới của thầy trò HLV Diego Giustozzi tại giải đấu năm nay.

Thịnh Phát, sinh năm 1997, đi lên từ môi trường futsal phong trào. Anh được phát hiện bởi cựu HLV trưởng futsal U20 Việt Nam Hector Soutor, trực tiếp được cựu HLV đội tuyển futsal Việt Nam Phạm Minh Giang nâng tầm, và vươn lên trở thành chân sút số 1 của futsal Việt Nam trong hơn 5 năm qua. Một trong những đỉnh cao của Thịnh Phát là danh hiệu Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2024.

Thịnh Phát là chủ nhân Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam dự vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với hai pivot, bên cạnh Thịnh Phát còn có tài năng trẻ sinh năm 2005 Nguyễn Đa Hải. Thành thử, trong bối cảnh lực lượng của HLV Diego Giustozzi đang có sự trẻ hóa, vai trò thủ lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Thịnh Phát càng trở nên quan trọng.

Cũng tại bảng B, AFC dành nhiều sự chú ý cho Muhammad Usman Musa, chân sút chủ lực của đội tuyển futsal Thái Lan. Cầu thủ đang khoác áo Jimbee Cartagena (Giải Futsal VĐQG Tây Ban Nha) được ví như “viên ngọc quý” của futsal Thái Lan, sau khi ghi 6 bàn thắng ở vòng loại và giúp đội futsal xứ Chùa Vàng giành ngôi nhất bảng. Usman Musa được kỳ vọng sẽ tiếp tục là mũi nhọn nguy hiểm trong tham vọng tiến xa hơn vị trí á quân châu Á của futsal Thái Lan vào hai năm trước.

Trong khi đó, Kuwait đặt niềm tin vào Saleh Al-Fadhel, cầu thủ 31 tuổi đã ghi 4 bàn thắng tại vòng loại, với quyết tâm xóa đi nỗi thất vọng bị loại từ vòng bảng ở giải đấu năm 2024. Còn Lebanon được AFC nhấn mạnh cái tên Karim Joueidi, thủ môn 29 tuổi vừa cùng Central Jounieh vô địch Giải futsal Lebanon mùa 2024-2025 và được xem là chốt chặn quan trọng trong bảng đấu được đánh giá là “tử thần”.