Quả bóng Vàng Châu Đoàn Phát trở lại, futsal Việt Nam sẵn sàng cho VCK châu Á 2026

Ngày 29/12, HLV trưởng Diego Giustozzi đã chính thức công bố danh sách tập trung đội tuyển futsal Việt Nam nhằm chuẩn bị cho Vòng chung kết futsal châu Á 2026. Đợt hội quân lần này ghi nhận sự trở lại đáng chú ý của nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương, hứa hẹn mang đến chiều sâu và sức cạnh tranh lớn hơn cho đội tuyển.

Điểm nhấn nổi bật trong danh sách là sự tái xuất của bộ ba Trần Thái Huy, Châu Đoàn Phát và Ngô Ngọc Sơn. Cả ba đều lỡ hẹn với SEA Games 33 do chưa đạt trạng thái thể lực và phong độ tốt nhất, nhưng hiện đã sẵn sàng trở lại, trở thành những phương án quan trọng trong kế hoạch của Ban huấn luyện.

Đáng chú ý, Châu Đoàn Phát vừa được vinh danh với danh hiệu Quả bóng Vàng futsal 2025, trong khi Từ Minh Quang và Nguyễn Đa Hải, chủ nhân Quả bóng Bạc và Quả bóng Đồng futsal 2025, cũng tiếp tục góp mặt, cho thấy sự ổn định về lực lượng nòng cốt của đội tuyển.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn tập luyện từ ngày 2/1/2026 tại TP.HCM. Dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Giustozzi, toàn đội sẽ trải qua giai đoạn chuẩn bị chuyên môn với cường độ cao, tập trung hoàn thiện lối chơi, nâng cao thể lực và hướng tới điểm rơi phong độ tốt nhất trước thềm giải đấu quan trọng nhất của châu lục.

Trong khuôn khổ kế hoạch chuẩn bị do VFF xây dựng, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu quốc tế với đội tuyển futsal Afghanistan, lần lượt diễn ra vào các ngày 19 và 21/1/2026 tại TP.HCM. Đây được xem là những “phép thử” cần thiết để Ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ từng vị trí cũng như thử nghiệm các phương án chiến thuật khác nhau trước khi chốt danh sách chính thức.

Dự kiến, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày 27/1/2026 để tham dự Vòng chung kết futsal châu Á 2026. Tại giải đấu này, thầy trò HLV Diego Giustozzi nằm ở bảng B cùng các đối thủ mạnh gồm đương kim Á quân Thái Lan, Kuwait và Lebanon. Đây là bảng đấu được đánh giá có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi đội tuyển Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu.

Với những bài học rút ra từ SEA Games 33, cùng định hướng chuẩn bị bài bản, dài hạn của VFF, đội tuyển futsal Việt Nam bước vào hành trình chinh phục VCK châu Á 2026 với quyết tâm thi đấu thành công, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của futsal Việt Nam trên đấu trường châu lục.