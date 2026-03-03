Quả bóng vàng Bích Thùy báo tin vui cho tuyển nữ Việt Nam

Đương kim Quả bóng vàng Nguyễn Thị Bích Thùy đã bình phục chấn thương, sẵn sàng cho trận ra quân Asian Cup nữ 2026. ẢNH: ANH THƯ

Tín hiệu tích cực với toàn đội khi đương kim Quả bóng vàng Nguyễn Thị Bích Thùy đã hoàn toàn bình phục chấn thương, đạt thể trạng tốt và sẵn sàng thi đấu, góp phần giúp đội hình dần hoàn thiện trước giờ bóng lăn.

Tiền vệ Bích Thùy cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng và rất hưng phấn để bước vào Asian Cup nữ 2026. Đây là lần thứ ba tôi có cơ hội thi đấu tại đấu trường châu lục, may mắn là lần này bản thân không gặp bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe. Cách đây ít hôm, tôi từng bị chấn thương nhẹ, nhưng đã tích cực hồi phục để có thể trạng tốt nhất. Tôi hy vọng khán giả sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam trong hành trình sắp tới”.

Trở lại buổi tập, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn duy trì khung giờ tập 18 giờ nhằm làm quen với thời điểm thi đấu chính thức. Không khí tập luyện diễn ra khẩn trương nhưng đầy hưng phấn. Nền tảng thể lực được của toàn đội duy trì ổn định, các mảng miếng chiến thuật tiếp tục được rà soát, điều chỉnh để bảo đảm sự nhuần nhuyễn trong lối chơi.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân gặp Ấn Độ

Việc không ghi nhận ca chấn thương đáng lo ngại nào ở giai đoạn then chốt mang đến sự yên tâm lớn cho HLV Mai Đức Chung cùng các cộng sự. Ông Chung cũng trực tiếp hỏi thăm tình hình sức khỏe từng tuyển thủ, đồng thời động viên tinh thần toàn đội.

Sự quan tâm sát sao từ ban huấn luyện giúp Bích Thùy cùng đồng đội thêm tự tin, giữ được sự tập trung cao độ trước thềm giải đấu châu lục. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu khởi đầu thuận lợi tại bảng C.

Song song với rèn thể lực và hoàn thiện chiến thuật trên sân, buổi sáng cùng ngày, đội tuyển nữ Việt Nam đã tổ chức họp chuyên môn, mổ băng phân tích kỹ lối chơi của đội tuyển nữ Ấn Độ. Những điểm mạnh, hạn chế của đối thủ được chỉ rõ, đồng thời từng vị trí trong đội hình được yêu cầu nâng cao sự tập trung, cải thiện khả năng phối hợp và xử lý tình huống.

Ngày mai (3-3), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào buổi tập cuối cùng. Cùng ngày, HLV Mai Đức Chung sẽ tham dự buổi họp báo trước trận đấu với Ấn Độ.