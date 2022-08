Qua 4 ngày, VĐV bơi thể thao người khuyết tật đã giành 23 HCV tại ASEAN Para Games

VĐV bơi người khuyết tật Việt Nam nhận huy chương với các thành tích đạt được. Ảnh: PT.DƯƠNG

Riêng ở ngày thi đấu 4-8, các VĐV bơi thể thao người khuyết tật của Việt Nam giành được 12 tấm HCV trong các nội dung thi đấu và phá 9 kỷ lục của Đại hội.



Ở ngày tranh tài, một số kết quả đáng chú ý trong môn bơi là nữ VĐV bơi thể thao người khuyết tật Trịnh Thị Bích Như đã về nhất và giành HCV cự ly 50m bướm nữ hạng thương tật S6 với kết quả 42"60.

Kết quả cũng được công nhận là kỷ lục mới của ASEAN Para Games. Sau đó, chính Bích Như còn giành thêm tấm HCV ở 50m tự do hạng thương tật S7 (38"54). VĐV Lê Tiến Đạt có thành tích HCV nội dung 50m tự do hạng thương tật S6 với kết quả 32"28 trong khi đó nam VĐV bơi người khuyết tật Danh Hòa đã về nhất nội dung 50m tự do hạng thương tật S4 (43"32).

VĐV Đỗ Thanh Hải cũng có tấm HCV ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân hạng thương tật SM6 với kết quả 3’11"80. Đáng tiếc là VĐV Võ Thanh Tùng chỉ có tấm HCB trong nội dung 200m hỗn hợp cá nhân hạng thương tật SM5 (3’42"74). Cùng ngày tranh tài, Nguyễn Thành Trung có chiến thắng ở nội dung 100m ếch nam hạng thương tật SB4 khi đạt kết quả 1’56"98.

Với 12 tấm HCV có được ở ngày 4-8, đội bơi người khuyết tật Việt Nam đã có 23 tấm HCV ở ASEAN Para Games 11-2022 và đang tạm xếp nhất bảng tổng sắp ở môn này.

Cũng tại ngày thi đấu, các tuyển thủ thể thao người khuyết tật môn cờ trong nội dung cờ nhanh giành thêm 3 tấm HCV cá nhân, 3 HCV đồng đội. 3 tấm HCV cá nhân thuộc về Nguyễn Thị Mỹ Linh hạng thương tật B2-B3 nữ và Việt Nam cũng có HCV đồng đội nội dung trên. Ở hạng thương tật PI nữ, Đoàn Thu Huyền vô địch cá nhân và Việt Nam có HCV đồng đội. Trong nội dung của nam tại hạng thương tật B1, Đào Tuấn Kiệt có HCV cá nhân và đội nam Việt Nam đoạt HCV đồng đội.

Trong môn cử tạ, Lự sĩ Trần Thị Châu hạng 67kg nữ giành HCĐ hạng cân trong khi lực sĩ thể thao người khuyết tật Trần Thị Tâm (73kg) có tấm HCB nội dung.