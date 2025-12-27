QBV Việt Nam nói lời xúc động 'gửi ba trên trời' khiến MC rưng rưng nghẹn ngào

Nguyễn Thị Bích Thùy là chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2025 , vinh danh cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm 2025 của bóng đá Việt Nam. Đây là lần đầu tiên cầu thủ của câu lạc bộ Thái Nguyên T&T và đội tuyển nữ Việt Nam nhận giải thưởng này.

"Cảm xúc ngay lúc này là rất vinh dự, tự hào và hạnh phúc vì được vinh danh. Xin cảm ơn quý lãnh đạo, thầy cô, cảm ơn ba mẹ sinh ra con, cho con được sống với đam mê, đúng với bản ngã của con. Cảm ơn đồng đội tạo ra những khoảnh khắc lịch sử. Đặc biệt nhất, tôi muốn tri ân CLB bóng đá Tao Đàn, nơi đào tạo ra Bích Thuỳ, CLB Thái Nguyên giúp Thuỳ trưởng thành hơn', Bích Thùy chia sẻ cảm xúc trên sân khấu nhận giải.

Bích Thùy là nhân tố nổi bật của đội tuyển nữ Việt Nam.

Nữ tuyển thủ vừa giành huy chương bạc SEA Games 33 cũng có lời nhắn gửi tới huấn luyện viên Mai Đức Chung, các cổ động viên và đặc biệt là người cha quá cố.

"Cảm ơn người thầy, người bác, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung, luôn dìu dắt tôi từ cuộc sống cũng như trong tập luyện, thi đấu để hôm nay có thành quả này. Cảm ơn người hâm mộ không quay lưng với cầu thủ nữ. Cảm ơn ba, nếu ba trên trời có nhìn thấy con hôm nay đứng tại đây, cảm ơn ba rất nhiều"

Cầu thủ sinh năm 1994 là nhân tố nổi bật của đội tuyển nữ Việt Nam năm 2025, khi tượng đài Huỳnh Như dần lùi về phía sau do tuổi tác. Bích Thùy ghi tổng cộng 7 bàn thắng trong 2 giải đấu quan trọng nhất - giải vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup nữ) và SEA Games 33. Đội tuyển Việt Nam thi đấu ấn tượng dù không giành chức vô địch, để lại nhiều tiếc nuối.

Trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33, Nguyễn Thị Bích Thùy là cầu thủ ghi bàn duy nhất. Tuy nhiên, cú đánh đầu tung lưới Philippines hoàn toàn hợp lệ của tiền đạo này không được trọng tài công nhận. Sai lầm rõ ràng này trực tiếp cướp đi chiến thắng của Bích Thùy và đồng đội trước khi đội tuyển nữ Việt Nam thua trong loạt luân lưu.