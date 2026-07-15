PVF thoát thua phút bù giờ, CAHN thắp lại cơ hội ở VCK U21 Quốc gia 2026

PVF giữ vững ngôi đầu bảng C sau trận hòa kịch tính với SHB Đà Nẵng, trong khi CAHN đánh bại Đồng Nai để nuôi hy vọng giành vé vào bán kết VCK U21 Quốc gia 2026.

CAHN thắng thuyết phục, trở lại cuộc đua

Chiều 15/7, bảng C VCK Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT PLAY 2026 tiếp tục diễn ra với lượt trận thứ hai trên sân PVF. Hai cuộc đối đầu đều diễn ra hấp dẫn khi CAHN vượt qua Đồng Nai với tỷ số 3-1, còn chủ nhà PVF giành lại 1 điểm trước SHB Đà Nẵng nhờ bàn thắng ở những giây cuối cùng.

Sau thất bại 1-2 trước SHB Đà Nẵng ở lượt trận mở màn, CAHN rơi vào thế buộc phải thắng nếu không muốn sớm nói lời chia tay giải đấu. Chính vì vậy, đội bóng ngành Công an nhập cuộc đầy quyết tâm trước Đồng Nai.

CAHN nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Dù tạo ra nhiều cơ hội, các học trò của ban huấn luyện CAHN phải chờ đến phút 42 mới có thể khai thông bế tắc. Từ pha kiến tạo thuận lợi của Hiền Lương, Khải Bình băng cắt đúng lúc để dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Đúng vào thời điểm cuối hiệp một, Hiền Lương tiếp tục ghi dấu ấn. Tận dụng đường căng ngang từ cánh trái, cầu thủ này dứt điểm cận thành chính xác, nhân đôi cách biệt và giúp CAHN bước vào giờ nghỉ với lợi thế rất lớn.

Sang hiệp hai, CAHN vẫn duy trì sức ép. Phút 55, Hoài Nam bật cao đánh đầu thành công sau một tình huống phối hợp bên cánh, nâng tỷ số lên 3-0 và gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng có điểm của Đồng Nai.

Ở những phút sau đó, CAHN thi đấu chậm lại và để đối phương tìm được bàn thắng danh dự. Phút 63, từ pha phối hợp của Phi Hùng, Tuấn Khang tận dụng tình huống lộn xộn trong vùng cấm để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Tuy nhiên, đây cũng là tất cả những gì Đồng Nai làm được trước khi trận đấu khép lại.

Chiến thắng đầu tiên tại vòng chung kết giúp CAHN có 3 điểm, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp trước lượt trận cuối.

PVF giật lại 1 điểm ở phút 90+5

Ở trận đấu còn lại, cuộc chạm trán giữa PVF và SHB Đà Nẵng diễn ra hấp dẫn đúng với kỳ vọng của người hâm mộ. Sau khi cùng giành chiến thắng ở lượt trận đầu tiên, cả hai đội đều hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết.

SHB Đà Nẵng nhập cuộc đầy tự tin và sớm cụ thể hóa ưu thế. Phút 25, Vĩ Nhật có pha di chuyển thông minh vào vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm đánh bại thủ môn PVF, đưa đội bóng sông Hàn vươn lên dẫn trước.

Bị dẫn bàn, PVF đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ thành Viết Lãm thi đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua quan trọng, trong đó có tình huống cản phá cú đánh đầu hiểm hóc của Hoàng Khánh ở phút 67.

Khi nhiều người đã nghĩ đến chiến thắng dành cho SHB Đà Nẵng, PVF lại kịp tạo nên màn thoát hiểm ngoạn mục. Phút bù giờ thứ năm của hiệp hai, Văn Bách thực hiện quả tạt chính xác từ cánh phải để Hoàng Khánh bật cao đánh đầu tung lưới đối phương, ấn định tỷ số hòa 1-1.

Bàn thắng quý như vàng giúp đội chủ nhà giữ lại một điểm và tiếp tục nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng bán kết.

Cuộc đua bảng C vẫn rất khó lường

Sau hai lượt trận, PVF và SHB Đà Nẵng cùng có 4 điểm. Tuy nhiên, đội chủ nhà tạm thời dẫn đầu bảng C nhờ sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Chiến thắng trước Đồng Nai giúp CAHN vươn lên vị trí thứ ba với 3 điểm, chỉ còn kém nhóm dẫn đầu một điểm. Điều đó đồng nghĩa đội bóng ngành Công an vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp nếu giành kết quả thuận lợi ở lượt đấu cuối.

Trong khi đó, Đồng Nai tiếp tục đứng cuối bảng khi chưa có điểm nào sau hai trận và đối mặt với nguy cơ phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Với khoảng cách điểm số rất sít sao giữa ba đội dẫn đầu, lượt trận cuối bảng C được dự báo sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng, khi cả PVF, SHB Đà Nẵng và CAHN đều còn cơ hội giành quyền góp mặt ở vòng bán kết VCK U21 Quốc gia 2026.