PVF thắng đậm Huế, lần thứ 5 vô địch giải U17 Quốc gia

U17 PVF đánh bại U17 Huế với tỷ số 3-0 trong trận chung kết để đăng quang thuyết phục tại giải U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026, qua đó có lần thứ 5 lên ngôi ở sân chơi này.

Chiều 29/7, trận chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 đã diễn ra với màn so tài giữa U17 PVF và U17 Huế. Với thế trận lấn lướt trong phần lớn thời gian, đội bóng của Học viện PVF đã giành chiến thắng 3-0 để chính thức bước lên ngôi vô địch.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 PVF chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Những pha phối hợp tốc độ cùng khả năng tranh chấp quyết liệt giúp đội bóng áo đỏ hoàn toàn làm chủ thế trận, trong khi U17 Huế chủ yếu tập trung phòng ngự.

Sức ép của PVF sớm được cụ thể hóa ở phút 19. Từ tình huống Nam Hiếu gây áp lực khiến thủ môn Huế không thể bắt dính bóng sau cú dứt điểm, Đình Sơn xuất hiện đúng lúc để đá bồi cận thành, mở tỷ số 1-0.

Có lợi thế dẫn bàn, PVF tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Đội bóng này liên tục tổ chức các pha tấn công đa dạng từ hai biên lẫn trung lộ, buộc hàng phòng ngự U17 Huế phải hoạt động hết công suất để tránh nhận thêm bàn thua trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, U17 Huế buộc phải dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến họ để lộ nhiều khoảng trống phía sau, tạo điều kiện cho PVF triển khai những pha phản công nguy hiểm.

Phút 51, từ một tình huống đá phạt, thủ môn U17 Huế xử lý không dứt khoát, để bóng bật ra đúng vị trí của Sỹ Bách. Tiền đạo bên phía PVF nhanh chân đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0.

Khoảng thời gian sau đó, PVF vẫn là đội chơi chủ động hơn. Với nền tảng thể lực tốt và khả năng kiểm soát bóng ấn tượng, các học trò của ban huấn luyện PVF liên tục tạo ra những cơ hội trước khung thành đối phương.

Đến phút 87, Sỹ Bách hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Nhận bóng trong vòng cấm, cầu thủ này tung cú dứt điểm ở góc hẹp đánh bại thủ môn U17 Huế, ấn định chiến thắng 3-0 cho PVF.

Chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết giúp U17 PVF chính thức đăng quang Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026. Đây cũng là lần thứ năm đội bóng của Học viện PVF giành chức vô địch ở sân chơi U17 Quốc gia, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những lò đào tạo trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Về phía U17 Huế, dù không thể tạo nên bất ngờ trong trận đấu cuối cùng, việc giành ngôi á quân vẫn là thành tích đáng ghi nhận với đội bóng cố đô sau hành trình đầy nỗ lực tại giải đấu năm nay. Trong khi đó, chức vô địch một lần nữa là minh chứng cho chất lượng đào tạo trẻ của PVF, nơi tiếp tục sản sinh nhiều gương mặt triển vọng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.