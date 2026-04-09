PSG thắng tưng bừng, Liverpool chìm sâu trong khủng hoảng

Đúng với tính chất căng thẳng của một trận đấu knock-out, PSG và Liverpool đều nhập cuộc thận trọng nhưng không thiếu những pha bóng tốc độ. Liverpool hiểu rõ sự nguy hiểm của PSG, đặc biệt khi đội bóng Pháp đang có phong độ cao trước các đại diện Anh. Tuy nhiên, mọi toan tính của thầy trò HLV Arne Slot sớm bị phá sản.

Désiré Doué mở tỉ số sớm cho chủ nhà PSG

Phút 11, PSG đã có bàn mở tỉ số. Từ pha đi bóng lắt léo bên cánh phải, Ousmane Dembélé vượt qua hàng loạt cầu thủ Liverpool trước khi kiến tạo cho Désiré Doué dứt điểm. Bóng chạm chân hậu vệ đổi hướng khiến thủ môn Giorgi Mamardashvili bó tay, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Liverpool chiến đấu vất vả tại sân Parc des Princes

Sau bàn thua, Liverpool buộc phải lùi sâu đội hình, tập trung phòng ngự. Dù vậy, họ vẫn nhiều lần chao đảo trước sức ép liên tục từ PSG. Mamardashvili phải làm việc vất vả với những pha cứu thua quan trọng trước các cú sút của Khvicha Kvaratskhelia và Doué, giúp đội khách chỉ bị dẫn 0-1 sau hiệp một.

Sau giờ nghỉ, Liverpool nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, cơ hội rõ rệt là rất hiếm hoi. Hugo Ekitiké có tình huống dứt điểm thuận lợi nhưng lại đưa bóng vọt xà, bỏ lỡ thời cơ hiếm có cho đội khách.

Khvicha Kvaratskhelia ghi bàn thứ nhì, nhấn chìm Liverpool tại Paris

Trong khi đó, PSG tiếp tục cho thấy sự sắc bén. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà đã nhân đôi cách biệt ở phút 65. Joao Neves thực hiện đường chuyền thông minh để Kvaratskhelia băng xuống, trước khi tiền đạo người Georgia xử lý gọn gàng và dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 2-0.

Hàng thủ Liverpool thường xuyên thất thế trước đối thủ

Liverpool suýt nhận thêm bàn thua khi trọng tài José María Sánchez cho PSG hưởng phạt đền sau pha va chạm giữa Ibrahima Konaté và Warren Zaïre-Emery. Tuy nhiên, VAR đã can thiệp và hủy bỏ quyết định, giúp đội khách tránh phải nhận thêm gáo nước lạnh nữa ở trận cầu thua sút toàn diện này.

Chiến thắng tuyệt đối của PSG đẩy Liverpool chìm sâu trong thất vọng

Những phút cuối, PSG vẫn duy trì sức ép, thậm chí Dembélé còn đưa bóng dội cột dọc. Dù vậy, chiến thắng 2-0 là đủ để đội bóng của HLV Luis Enrique hài lòng. Thất bại này khiến Liverpool đối mặt với nhiệm vụ rất khó khăn ở trận lượt về tại Anfield. Trong khi đó, PSG tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, nối dài chuỗi trận thăng hoa và tiến bước dài trên hành trình bảo vệ ngôi vương Champions League.