PSG nhận khoản thưởng khổng lồ sau chức vô địch Champions League

Việc Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) áp dụng thể thức mới không chỉ nâng tầm sức hút của Champions League 2025-2026 (Cúp C1 châu Âu) mà còn giúp giá trị tiền thưởng tăng vọt. Tổng quỹ thưởng của giải đấu được nâng thêm khoảng 400 triệu euro so với mô hình cũ, khiến chức vô địch châu Âu trở thành nguồn thu khổng lồ đối với bất kỳ đội bóng nào. Tờ báo Pháp L'Equipe ước tính tổng doanh thu mà PSG kiếm được từ Champions League mùa này dao động từ 150 đến 160 triệu euro (khoảng 4600 - 4900 tỷ đồng).

Nhờ chiến thắng trong trận chung kết ngày 30/5, Paris Saint-Germain (PSG) nhận khoản thưởng trực tiếp 25 triệu euro (khoảng 766 tỷ đồng) từ UEFA. Số tiền này bao gồm 18,5 triệu euro dành cho đội góp mặt ở trận tranh cúp và 6,5 triệu euro thưởng thêm cho nhà vô địch.

Tuy nhiên, số tiền PSG nhận được không chỉ dừng lại ở đó. Trong suốt hành trình chinh phục cúp bạc châu Âu, các đội bóng còn được thưởng dựa trên việc tham dự giải, số trận thắng ở giai đoạn vòng bảng, thành tích tại các vòng loại trực tiếp, cũng như giá trị thương mại tạo ra từ bản quyền truyền hình và vị trí trên bảng xếp hạng. UEFA trao 11 triệu euro cho các đội lọt vào vòng 1/8, 12,5 triệu euro cho tứ kết, 15 triệu euro cho bán kết và 18,5 triệu euro cho suất vào chung kết.

Bên cạnh đó, theo L'Equipe, ban lãnh đạo PSG sẽ thưởng 1 triệu euro cho mỗi cầu thủ nếu họ bảo vệ thành công chức vô địch. Nguồn tin của L'Equipe tiết lộ các khoản thưởng và chế độ đãi ngộ gắn với thành tích thi đấu của PSG đều được ban lãnh đạo thống nhất với nhóm đội trưởng CLB từ đầu mùa giải. Nhóm đại diện bao gồm Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembele và Vitinha.

Điều đó đồng nghĩa với việc đội bóng thủ đô Paris có thể thu về gần 300 triệu euro chỉ trong hai mùa giải Champions League liên tiếp, sau khi đã nhận 148 triệu euro ở mùa trước.

Mức thưởng hiện tại dành cho PSG cao hơn 5 triệu euro so với khoản tiền mà các nhà vô địch Champions League từng nhận trong trận chung kết trước đây.