PSG ngược dòng siêu đỉnh, hạ chủ nhà Barcelona tại Montjuïc

PSG đánh bại Barcelona 2-1 ngay tại sân Olympic Montjuic là kết quả khó tin bậc nhất ở lượt trận thứ nhì vòng phân hạng Champions League 2025-2026. Barcelona nhập cuộc đầy khí thế trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà và hầu như giành toàn bộ quyền kiểm soát trận đấu.



Lamine Yamal chơi trận đấu thứ 24 tại Champions League khi chưa qua tuổi 19

Phút 18, Ferran Torres mở tỉ số cho "La Blaugrana" sau pha phối hợp tốc độ cùng Lamine Yamal và Marcus Rashford, đưa đội chủ sân Montjuïc vươn lên dẫn trước. Thế nhưng, lợi thế của Barcelona không kéo dài.

Ferran Torres đưa Barcelona vượt lên trước

Phút 38, từ đường chuyền chuẩn xác của Nuno Mendes, tài năng trẻ 19 tuổi Senny Mayulu băng lên dứt điểm quyết đoán, san bằng 1-1 cho PSG. Hàng thủ Barcelona quá chủ quan trong tình huống bóng không có gì nguy hiểm này và phải trả giá đắt.

Hàng thủ Barcelona bất lực với pha ghi bàn của Senny Mayulu

Bàn gỡ mang đến sự tự tin lớn cho đại diện nước Pháp. Bước sang hiệp hai, PSG chủ động giảm nhịp độ, chơi chắc chắn và chờ cơ hội phản công. Trong khi đó, Barcelona dần bế tắc khi tuyến giữa thiếu sự sáng tạo, nhất là sau khi Pedri rời sân, còn hàng thủ liên tục mắc lỗi vị trí.

Dù HLV Hansi Flick tung thêm nhân sự tấn công, đội chủ nhà không tạo ra sức ép đủ lớn để đánh bại hàng phòng ngự chắc chắn của PSG.

Marcus Rashford tỏa sáng nhưng Barcelona vẫn thua

Khi nhiều người nghĩ trận đấu sẽ khép lại với tỉ số hòa, bước ngoặt xuất hiện ở phút 90. Từ tình huống phản công chớp nhoáng, Gonçalo Ramos thoát xuống dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 2-1 cho PSG. Bàn thắng muộn khiến khán đài Montjuïc lặng đi, trong khi các cầu thủ PSG vỡ òa cảm xúc.

Gonçalo Ramos ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho PSG

Phát biểu sau trận, HLV Luis Enrique không giấu được sự tự hào: "Chúng tôi đã chơi với tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Ngay cả khi thiếu nhiều trụ cột, tập thể này vẫn biết cách đứng dậy và giành chiến thắng." Trái lại, HLV Hansi Flick thừa nhận Barca "kém hơn đối thủ trong phần lớn thời gian" và cần khắc phục những sai sót nơi hàng thủ.

Bản lĩnh nhà vô địch giúp PSG thăng hoa tại sân khách

Chiến thắng ngay tại sào huyệt của Barcelona giúp PSG giành trọn 3 điểm quý giá, mở rộng cơ hội đi tiếp ở Champions League sau hai trận ra quân toàn thắng.

Với Barcelona, thất bại này là lời cảnh tỉnh cho tham vọng trở lại đỉnh cao châu Âu, khi đội bóng xứ Catalunya vẫn thiếu sự lạnh lùng ở những thời khắc quyết định.