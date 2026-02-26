PSG loại 10 người Monaco, lần thứ 14 liên tiếp vào vòng 1/8 Champions League

Đội trưởng Marquinhos ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 quan trọng cho PSG.

Trong cuộc tái đấu giàu duyên nợ trên sân nhà, PSG bước vào trận với tư thế của nhà đương kim vô địch và kỳ vọng cao, nhưng chính Monaco mới là đội tạo ra bất ngờ đầu tiên.

Ngay trước khi hiệp một khép lại, Mamadou Coulibaly thực hiện đường chọc khe sắc lẹm để Maghnes Akliouche băng xuống dứt điểm một chạm hiểm hóc. Bóng dội cột dọc rồi bay vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ đội chủ nhà.

Trên thực tế, Monaco suýt chút nữa đã mở tỷ số sớm hơn khi Akliouche căng ngang thuận lợi, nhưng Coulibaly lại dứt điểm vọt xà ở cự ly gần.

Thế trận chỉ thực sự xoay chiều ở phút 58 khi Coulibaly, người đã nhận thẻ vàng trước đó ba phút, tiếp tục phạm lỗi với Achraf Hakimi và phải rời sân với tấm thẻ vàng thứ hai. Từ đây, lợi thế hơn người giúp PSG gia tăng sức ép nghẹt thở.

Chỉ hai phút sau, Marquinhos kịp thời xuất hiện, đệm bóng cận thành từ đường căng ngang sệt của Desire Doue để san bằng tỷ số 1-1. Bàn gỡ như cởi bỏ áp lực cho đội chủ nhà, đồng thời mở ra màn tăng tốc quyết liệt.

Phút 66, tiền vệ cánh người Georgia Khvicha Kvaratskhelia gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Monaco. Sau cú sút chìm của Hakimi bị thủ môn Philipp Kohn đẩy ra, Kvaratskhelia có mặt đúng lúc, dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1.

Những nỗ lực muộn màng của Monaco chỉ giúp họ có bàn gỡ hòa 2-2 ở thời gian bù giờ, khi Jordan Teze sút chéo góc hạ gục thủ thành PSG. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để ngăn cản bước tiến của nhà đương kim vô địch.

Với tổng tỷ số 5-4 sau 2 lượt trận, PSG lần thứ 14 liên tiếp giành vé vào vòng 1/8 Champions League. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Chelsea hoặc Barcelona, được xác định sau lễ bốc thăm vòng knock-out diễn ra cuối tuần này.