PSG cảnh giác với Liverpool trước thềm trận đấu châu Âu

Tiền vệ Vitinha vẫn thận trọng khi nói về Liverpool

Vitinha nói với các phóng viên hôm thứ Ba, trước thềm trận lượt đi giữa hai đội tại Parc des Princes: "Liverpool vẫn là Liverpool, ngay cả khi họ không có phong độ lý tưởng. Họ vẫn là một đội bóng tuyệt vời. Đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời ở Paris và cả ở Anfield, và ngày mai chúng tôi cần phải đạt 100% phong độ. Đó vẫn sẽ là một trận đấu rất, rất khó khăn".

Trận đấu này là cuộc tái đấu giữa họ ở vòng 16 Champions League năm ngoái, khi Liverpool thắng 1-0 tại Paris nhưng đội bóng của Luis Enrique đã giành chiến thắng với cùng tỷ số tại Anfield trước khi phải quyết đấu trên chấm 11m. PSG cuối cùng đã đăng quang châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử, trong khi Liverpool trở về thắng giải Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, đội bóng của Arne Slot đã gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ tốt nhất của mình mùa này, và bước vào trận đấu Champions League sau trận thua thảm hại Manchester City 4-0 ở tứ kết Cúp FA cuối tuần trước. Liverpool chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường và hiện đang đứng thứ 5 tại Ngoại hạng Anh, điều đó có nghĩa là một suất tham dự Champions League mùa tới vẫn còn xa vời.

Vitinha nói về cuộc gặp gỡ giữa hai đội năm ngoái: "Đó là một trận đấu đáng kinh ngạc. Có một chút thất vọng trong trận đấu đầu tiên. Tôi không nhớ Liverpool có cơ hội nào ngoài bàn thắng họ ghi được ở cuối trận. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng vẫn thua. Tôi nhớ mình đã nói rằng nếu chơi như vậy, chúng tôi có thể đến Liverpool và giành chiến thắng. May mắn thay, chúng tôi đã làm được điều đó, nhưng đó là năm ngoái. Đây là một năm khác; đã có những thay đổi trong cả hai đội. Rất nhiều điều xảy ra trong bóng đá trong một năm, và chắc chắn đó sẽ là một trận đấu khác".

Những cầu thủ vắng mặt vì chấn thương

Một gương mặt mới trong đội hình Liverpool lần này là Hugo Ekitike, tiền đạo người Pháp trở lại Paris để đối đầu với CLB nơi anh đã gặp khó khăn trong việc tạo dấu ấn trong suốt 18 tháng từ năm 2022 đến 2024.

Ekitike là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Liverpool mùa này với 17 bàn thắng và những màn trình diễn gần đây khiến anh trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí đá chính của đội tuyển Pháp tại World Cup. Vitinha nói: "Hugo là một chàng trai tuyệt vời. Tôi rất thích khoảng thời gian một năm tôi làm việc cùng cậu ấy. Bạn có thể thấy được phẩm chất của cậu ấy, ngay cả khi đó không phải là môi trường phù hợp với cậu ấy. Tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất, ngoại trừ hai trận đấu này".

HLV Luis Enrique của PSG cho biết đội bóng của ông sẽ ra sân mà không có hai cầu thủ chủ chốt, trong đó tiền vệ người Tây Ban Nha Fabian Ruiz vẫn chưa sẵn sàng trở lại sau chấn thương đầu gối khiến anh phải ngồi ngoài từ tháng Giêng. Tiền vệ cánh Bradley Barcola, người ghi bàn trong chiến thắng hủy diệt Chelsea 8-2 ở vòng trước, cũng dự kiến sẽ vắng mặt dù đã trở lại tập luyện.

HLV Luis Enrique nói về Barcola: "Chúng tôi đang cố gắng tìm điều kiện tốt nhất cho cầu thủ và cậu ấy cần cho chúng tôi biết khi nào cậu ấy sẵn sàng".

Về Ruiz, ông nói thêm: "Fabian vẫn chưa tập luyện cùng toàn đội, vậy làm sao cậu ấy có thể thi đấu? Cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều và chúng tôi rất vui. Điều đó cho thấy cậu ấy đang đi đúng hướng nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước".

Khi được hỏi về vị thế ứng cử viên vô địch của đội mình, cựu HLV Barcelona chỉ ra: "Không thể nói một đội nào là ứng cử viên vô địch. Năm ngoái, mọi người đều nói Liverpool là ứng cử viên vô địch, và đội đi tiếp là Paris Saint-Germain".