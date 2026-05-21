Premier League nín thở chờ suất thứ 6 dự Champions League 2026/27

Rạng sáng 21/5, Aston Villa đánh bại Freiburg 3-0 để lên ngôi vô địch Europa League. Thầy trò HLV Unai Emery nhận tấm vé đặc cách vào thẳng Champions League mùa tới. Thế nhưng, từ trước đó, Aston Villa đã chắc suất dự cúp C1 khi họ đang hiện diện ở tốp 5 đấu trường quốc nội.

Premier League sẽ có suất thứ 6 dự Champions League 2026/27 nếu Aston Villa vô địch Europa League và xếp thứ 5 tại Premier League. Lúc này, thầy trò HLV Emery xếp thứ 4, hơn Liverpool 3 điểm. Đồng nghĩa với việc Aston Villa chỉ rơi xuống thứ 5 nếu thua ở trận cuối cùng và Liverpool thắng.

Ở vòng đấu cuối, Aston Villa đối đầu Man City. Còn Liverpool tiếp đón Brentford. The Citizens sẽ có trận đấu chia tay huấn luyện viên Pep Guardiola. Do đó số đông CĐV chờ đợi Man City quật ngã Aston Villa để Liverpool có cơ hội vươn lên thứ 4. Từ đây, Premier League có suất thứ 6 đến Champions League.

Trước đó, nhờ thành tích ấn tượng của các câu lạc bộ tại sân chơi châu lục, Premier League đã bỏ túi một trong 2 suất thứ 5 tham dự Champions League 2026/27. Theo quy định từ UEFA, nếu đội vô địch Europa League cán đích trong top 4 Premier League, tấm vé đặc cách của họ sẽ không chuyển giao cho đội khác. Còn khi nhà vô địch này đứng ở vị trí thứ 5, suất đặc cách thi đấu C1 mới chính thức được chuyển giao cho đội xếp thứ 6.

Trong trường hợp Aston Villa giữ nguyên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, cay đắng thuộc về Bournemouth. Thầy trò HLV Andoni Iraola đang đứng thứ 6 với cách biệt 3 điểm so với Brighton. Bournemouth vừa cầm hòa Man City 1-1, gián tiếp giúp Arsenal vô địch sớm Premier League.

Đoàn quân của HLV Andoni Iraola thi đấu xuất sắc ở mùa giải này để vượt lên một loạt CLB có tiềm lực tốt hơn. Tấm vé dự Champions League sẽ là bước ngoặt đưa Bournemouth đổi đời, nơi mà họ sẽ ngay lập tức nhận về hàng chục triệu bảng tiền ăn chia bản quyền truyền hình. Bournemouth sẽ thu hút tài trợ nhiều hơn, có thể tăng giá vé cho các trận đấu ở Champions League.