Premier League đang bùng nổ bàn thắng và sẽ lập kỷ lục thẻ đỏ

Trong ngày Chủ nhật, không có đội nào giữ sạch lưới trong khi trung bình mỗi vòng đấu có 0,4 trận mùa này, tỷ lệ thấp nhất từng thấy trong kỷ nguyên Premier League và thấp nhất ở giải đấu hàng đầu kể từ năm 1961-62. Có thể nói các trận đấu ở Premier League đang tạo ra nhiều tính giải trí hơn bao giờ hết. Đó là một xu hướng vì cả Championship và League Two đều đang chứng kiến ​​tỷ lệ bàn thắng mỗi trận cao hơn bất kỳ mùa giải nào khác. Trong số bốn giải đấu hàng đầu nước Anh, chỉ có League One là không chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về số bàn thắng ghi được. Vậy lý do là gì?

Trước hết, bóng đá chuyên nghiệp ngày nay thiên về tấn công hơn. Các đội chơi bóng đá kiểm soát bóng ngày càng trở thành tiêu chuẩn, tìm cách thống trị bóng và khẳng định bản thân thay vì chờ chực với hy vọng ngăn cản đối phương không ghi bàn vào lưới mình. Ngay cả ở hạng thấp như League Two, vẫn có rất nhiều đội muốn chơi theo cách này, và ở Premier League hầu hết mọi đội đều làm như vậy.

Loại bóng đá này cũng đi đôi với việc ngày càng có nhiều đội dâng cao tấn công, các thống kê về pressing cũng ngày càng tăng. Chúng ta đang chứng kiến ​​tỷ lệ chuyền bóng mỗi trận cao hơn bất kỳ mùa giải Premier League nào khác được ghi nhận (kể từ 2010-11). Ngoài ra, cần tính đến việc thời gian thi đấu tăng lên do trọng tài được phép cộng giờ chính xác. Trung bình, các trận đấu ở Premier League dài hơn 3 phút 21 giây so với mùa giải trước, trong khi các trận đấu ở Championship, League One và League Two đều dài hơn khoảng 2 phút. Ở Premier League, bóng “sống” nhiều hơn, tăng từ 55 phút 52 giây lên 58 phút 26 giây. Mùa giải này đã chứng kiến ​​số bàn thắng mỗi trận tăng 10,9%. Thêm một chút thời gian thi đấu không có nghĩa là sẽ có nhiều bàn thắng hơn, có lẽ là vậy.

Thời gian thi đấu thêm và nỗ lực nhiều hơn có thể phần nào giải thích tại sao hiện tại rất nhiều đội đang phải chịu đựng cơn khủng hoảng chấn thương. Newcastle gặp Man United cuối tuần qua mà không có 11 cầu thủ đội một, còn 3 đội khác là Chelsea, Spurs và Brentford hiện đang thiếu 10 cầu thủ vì chấn thương.

Một yếu tố góp phần khác là khoảng cách ngày càng lớn về chất lượng giữa đội đầu bảng và đội cuối bảng của Premier League, đây là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ ghi bàn cao mà các trận đấu đó. Mùa giải này chứng kiến ​​8 trường hợp một đội ghi từ 5 bàn thắng trở lên trong một trận đấu, bao gồm cả chiến thắng sân khách đậm nhất lịch sử Premier League, khi Newcastle thắng Sheffield United 8-0 vào tháng 9. Đó là một hố sâu đã mở rộng trong vài năm nay, với những người giàu nhất ở đầu giải đấu ngày càng giàu hơn.

Ở Premier League mùa này cũng có nhiều thẻ đỏ hơn dẫn đến nhiều án treo giò hơn. Danh sách chấn thương và án treo giò đã khiến các đội yếu hơn ở các vị trí chủ chốt – chẳng hạn, Tottenham đã bố trí hai hậu vệ cánh vào đá trung vệ trong những tuần gần đây. Có rất nhiều hậu vệ giỏi nhưng vấn đề là họ đang đá theo chiến thuật bắt phải tham gia vào mặt trận tấn công nhiều hơn thay vì chỉ làm tốt công việc chính.

Chúng ta đã chứng kiến ​​nhiều thẻ đỏ ở Premier League mùa này hơn năm ngoái, mặc dù mùa giải vẫn còn 5 vòng nữa mới kết thúc năm 2023. Chỉ sau 140 trận đấu, đã có 31 thẻ đỏ được rút ra trong khi cả mùa trước chỉ có 30 sau 380 trận.

Với 0,22 thẻ đỏ mỗi trận mùa này, đó là tỷ lệ cao nhất mà chúng ta từng chứng kiến ​​ở giải đấu này và tất nhiên sẽ phá kỷ lục hiện có là 75 thẻ đỏ được rút ra trong các trận đấu ở Premier League trong cả mùa giải 2002-03 và 2005-06. Với tốc độ hiện tại, 2023-24 có thể đạt con số 84.

Đi vào chi tiết, số thẻ đỏ nhận từ 2 thẻ vàng ngày càng gia tăng: 17 lần nhiều hơn 4 lần so với mùa giải trước. Đây là kết quả từ việc siết chặt kỷ luật sân cỏ ở Premier League, nhất là ở các tình huống cãi trọng tài. Có 107 thẻ vàng rút ra ở trường hợp này, trong khi đó, mùa có thẻ vàng từ tranh cãi nhiều nhất là 2016-17, với con số 159.

Các trọng tài cũng phát thẻ nhanh hơn ở mùa giải này so với trước đây. Đã có 262 thẻ vàng được trao cho các cầu thủ trong vòng 30 phút đầu trận. Sự can thiệp của VAR cũng tăng lên so với mùa giải trước khi liên quan đến thẻ đỏ. Vào mùa giải 2022-23, sáu thẻ đỏ được đưa ra sau sự can thiệp của VAR ở Premier League, trong đó ba thẻ bị hủy bỏ và hạ cấp xuống thẻ vàng sau khi xem xét VAR. Trong mùa giải 2023-24, không có thẻ đỏ nào bị hạ cấp hoặc hủy bỏ trong khi 5 thẻ đỏ sau sự can thiệp của phòng VAR

Một số kỷ lục về thẻ có thể bị phá trong mùa này:

+ Đội bóng có nhiều thẻ đỏ nhất: Liverpool dẫn đầu với 4 thẻ đỏ chỉ sau 14 trận. Tuy nhiên, họ vẫn kém kỷ lục của Sunderland mùa 2009-10 và Queens Park Rangers mùa 2011-12 khi hai đội này đều nhận 9 thẻ đỏ trong suốt mùa. Trong đó Sunderland chứng kiến ​​8 cầu thủ khác nhau bị đuổi.

+ Đội bóng nhận nhiều thẻ vàng nhất: Leeds United hiện đang giữ “kỷ lục” với 101 thẻ vàng ở mùa giải 2021-22. Mùa này, Chelsea dẫn đầu với 47 thẻ vàng trước Wolves (43), Sheffield United (42), Brighton (40), Tottenham (38) và Newcastle (38). Với tốc độ hiện tại, tất cả 6 đội đều có khả năng … phá kỷ lục.

+ Cầu thủ nhận nhiều thẻ đỏ nhất: Hiện có 7 cầu thủ từng nhất 3 thẻ đỏ trong một mùa giải

Vinnie Jones tại Wimbledon 1995-96

Slaven Bilic trong màu áo Everton mùa giải 1997-98

David Batty cho Newcastle mùa giải 1997-98

Craig Short cho Blackburn năm 2001-02

Franck Queudrue cho Middlesbrough năm 2002-03

Wes Brown cho Sunderland mùa giải 2013-2014

Victor Wanyama cho Southampton mùa giải 2015-16.

Thẻ đỏ của Oli McBurnie (Sheffield United ) trong trận gặp Burnley vào cuối tuần là thẻ đỏ thứ 2 của anh ấy trong mùa này chỉ sau 8 lần ra sân.

+ Cầu thủ nhận nhiều thẻ vàng nhất: Cũng có 7 cầu thủ phải nhận tới 14 thẻ vàng trong một mùa giải ở Premier League:

João Palhinha cho Fulham ở mùa giải 2022-23

Étienne Capoue cho Watford mùa giải 2018-19

José Holebas cho Watford mùa giải 2016-17

Lee Cattermole cho Sunderland mùa giải 2014-2015

Cheick Tioté cho Newcastle mùa giải 2010-11

Robbie Savage cho Leicester mùa 2001-02

Mark Hughes cho Southampton mùa giải 1998-99

Hiện tại, Nicolas Jackson của Chelsea đang đi một nửa chặng đường để trở thành cầu thủ thứ 8 lọt vào danh sách này khi đã nhận 7 thẻ vàng sau 14 trận đấu. Anthony Gordon, Emerson Palmieri và Edson Álvarez kém 1 thẻ.