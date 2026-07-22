PPA Tour Asia lần đầu đến Singapore, dàn sao pickleball Việt Nam tranh chặng 500 điểm

Singapore lần đầu đăng cai một chặng PPA Tour Asia. Giải đấu diễn ra từ 23 đến 26/7 với 70.000 USD tiền thưởng và quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu châu Á, trong đó có Việt Nam.

Sau hai chặng đấu tại Bắc Kinh và Tokyo, hệ thống PPA Tour Asia sẽ tiếp tục hành trình với PPA Asia 500 – Leapmotor Singapore Open 2026, diễn ra từ ngày 23 đến 26/7 tại The Sports Arena – Singapore Expo. Đây là lần đầu tiên Singapore trở thành địa điểm đăng cai một chặng đấu thuộc hệ thống PPA Tour Asia, đánh dấu bước phát triển mới của giải đấu tại một trong những thị trường pickleball phát triển nhanh nhất khu vực.

Giải đấu có tổng giá trị giải thưởng lên tới 70.000 USD, đồng thời trao 500 điểm xếp hạng PPA Rankings cho các nhà vô địch. Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn then chốt, kết quả tại Singapore được đánh giá sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đua thứ hạng cũng như vị trí hạt giống ở các chặng đấu tiếp theo.

Các nhà vô địch nội dung đơn sẽ nhận 2.000 USD tiền thưởng, trong khi các cặp vô địch nội dung đôi nhận tối đa 5.500 USD. Đây được xem là một trong những chặng đấu quan trọng nhất của mùa giải PPA Tour Asia 2026.

The Sports Arena – Singapore Expo, nơi tổ chức giải đấu, là tổ hợp pickleball hiện đại bậc nhất Singapore với hệ thống sân đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cơ sở vật chất chất lượng cao được kỳ vọng sẽ mang đến những màn so tài hấp dẫn giữa các tay vợt hàng đầu châu Á.

Pickleball Việt Nam tiếp tục góp mặt với lực lượng đông đảo và nhiều gương mặt đang đạt phong độ cao. Đáng chú ý nhất là Trương Vinh Hiển, hạt giống số 1 nội dung đơn nam. Sau chức vô địch Panas Kuala Lumpur Open, HCV đôi nam Capital Securities Beijing Open cùng HCB MB Hanoi Cup, tay vợt Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục cạnh tranh ngôi vô địch tại Singapore.

Trương Vinh Hiển đăng ký thi đấu ở ba nội dung gồm đơn nam, đôi nam (đánh cặp cùng Kenta Miyoshi của Nhật Bản) và đôi nam nữ (đánh cặp cùng Sophia Huỳnh).

Ở nội dung nữ, Việt Nam có ba đại diện là Hồ Thị Trúc Tâm, Sophia Phương Anh và Sophia Huỳnh. Trong đó, Hồ Thị Trúc Tâm được xếp hạt giống số 3 đơn nữ và sẽ tranh tài ở cả ba nội dung gồm đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ.

Sophia Phương Anh thi đấu các nội dung đơn nữ, đôi nữ (đánh cặp cùng Sophia Huỳnh) và đôi nam nữ. Trong khi đó, Sophia Huỳnh cũng góp mặt ở ba nội dung, nổi bật là nội dung đôi nam nữ cùng Trương Vinh Hiển.

Việc có tới bốn tay vợt Việt Nam góp mặt ở nhiều nội dung tiếp tục cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của pickleball Việt Nam trên đấu trường PPA Tour Asia.

Bên cạnh các đại diện Việt Nam, giải còn quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu khu vực. Ở nội dung đơn nam, Hong Kit Wong (Hong Kong, Trung Quốc) được xếp hạt giống số 2 và hướng đến danh hiệu thứ ba liên tiếp sau khi đăng quang tại Capital Securities Beijing Open và Sansan Tokyo Open.

Trong khi đó, Yufei Long (Trung Quốc) là hạt giống số 1 đơn nữ và đang dẫn đầu bảng tổng sắp thành tích của PPA Tour Asia 2026. Tay vợt này cũng đăng ký thi đấu ở cả ba nội dung, hứa hẹn sẽ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Với sự góp mặt của nhiều tay vợt đang có phong độ cao cùng giá trị điểm thưởng lớn, PPA Asia 500 – Leapmotor Singapore Open 2026 được kỳ vọng sẽ tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn, đồng thời có tác động đáng kể đến cục diện cuộc đua trên bảng xếp hạng PPA Tour Asia mùa giải năm nay.

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp toàn bộ giải đấu trên FPT Play từ ngày 23/7, với đầy đủ các nội dung thi đấu của những tay vợt hàng đầu châu Á cũng như các đại diện của pickleball Việt Nam.