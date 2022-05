Pogba đạt thỏa thuận gia nhập đội bóng hàng đầu châu Âu

Không nhiều người tin tưởng Paul Pogba sẽ còn thi đấu cho Manchester United vào mùa giải tới sau hàng loạt thông tin xấu về chuyện tương lai của cầu thủ này. Pogba hiện trên đường rời Old Trafford lần thứ 2 khi anh chuẩn bị trở thành cầu thủ tự do vào phiên chợ hè 2022.

Với sức hút của mình, tiền vệ người Pháp được nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu chú ý. Tiêu biểu nhất là trường hợp của Manchester City khi nhà ĐKVĐ Premier League bất ngờ đánh tiếng muốn chiêu mộ Pogba. Dù vậy, ngôi sao sinh năm 1993 thẳng thừng khước từ sự quan tâm của Man City.

Ngoại trừ Man City, PSG và Juventus là 2 câu lạc bộ lớn khác tranh giành chữ ký của Pogba. Một trong hai đội sẽ được Pogba lựa chọn và câu trả lời của nhà vô địch World Cup 2018 đã được xác nhận.

Cụ thể, theo chia sẻ từ truyền thông Italia La Gazzetta dello Sport, Juventus đã đạt được mọi thỏa thuận cá nhân với Pogba thông qua luật sư của cầu thủ này. Cầu thủ 29 tuổi được cho sẽ ký bản hợp đồng 3 năm kèm mức lương 10 triệu euro/mùa + các khoản phí đi kèm phụ thuộc vào thành tích thi đấu.

Pogba chuẩn bị rời Man Utd để trở lại Juventus.

Đây là thông tin vui dành cho CĐV Juventus bởi thần tượng một thời tại thành Turin sắp sửa trở lại câu lạc bộ. HLV Max Allegri rất thích Pogba và ông đương nhiêm cảm thấy vui mừng vì cầu thủ người Pháp chuẩn bị khoác áo Juventus vào mùa giải tới.

Pogba tái ngộ Juventus là động thái đáng chú ý bởi anh từng thi đấu thành công ở đội bóng vào giai đoạn 2012-2016. Đó là bệ phóng giúp tiền vệ sinh năm 1993 quay lại Man Utd vào mùa hè 2016 trước khi anh nhiều khả năng bỏ lại màu áo đỏ để quay về sân Allianz Stadium như thời điểm hiện tại.

Theo Football Italia, một trong những lý do khiến Pogba gật đầu với Juventus thay vì PSG bởi luật thuế tại xứ mỳ ống. Ở Italia, Pogba sẽ được hưởng lợi từ việc giảm thuế do sắc lệnh tăng trưởng. Nhờ vậy, anh đút túi nhiều tiền hơn so với việc gia nhập PSG.