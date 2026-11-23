Khi đồng hồ trên sân Anfield mới điểm sang phút thứ 14, Mauricio Pochettino đã phải đứng khoanh tay bất lực bên rìa đường pitch, nuốt trọn từng câu hát châm chọc dội xuống từ bốn phía khán đài. "Sáng mai bị sa thải, ông sắp bị sa thải vào sáng mai rồi...". Điệp khúc này vang lên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào gương mặt vị tân HLV trưởng MU.

Pochettino và thực tại khắc nghiệt

Đội bóng của Pochettino lúc ấy đã bị Liverpool dẫn trước hai bàn và chỉ còn chơi với mười người trên sân. Trong khoảnh khắc ấy, khó ai đoán nổi điều gì đang chạy qua tâm trí chiến lược gia người Argentina. Xét về mặt địa lý, ông vừa di chuyển hơn 4.500 km từ Cincinnati - nơi ông khép lại nhiệm vụ cuối cùng cùng đội tuyển Mỹ bằng chiến thắng 2-0 trước Haiti - để đặt chân tới nước Anh. Nhưng xét về mức độ khắc nghiệt và áp lực, khoảng cách giữa hai thế giới bóng đá ấy dường như xa cách nhau cả một thiên hà.

Đến khi tiếng còi mãn cuộc khép lại thảm bại 0-4 của MU, các cổ động viên hả hê của Liverpool vẫn chưa chịu dừng lại. Họ luân phiên hát về viễn cảnh Pochettino mất việc ngay lập tức, mỉa mai Man United "sắp xuống hạng", rồi cất lên giai điệu chế giễu "Poch đang cầm lái".

Tấm thẻ đỏ ở phút thứ tám của trung vệ trẻ Leny Yoro, kéo theo hai bàn thua chớp nhoáng ngay sau đó, đã biến màn ra mắt của Pochettino thành kịch bản tồi tệ nhất mà bất kỳ huấn luyện viên nào có thể tưởng tượng. Thất bại 0-4 tại Anfield đã điền tên Pochettino vào một cột mốc lịch sử đáng quên: đây là màn khởi đầu tệ hại nhất của một HLV tại Manchester United (ngang bằng trận thua 0-4 của Lal Hilditch trước Bolton hồi tháng 10/1926). Nghĩa là đúng 100 năm, MU mới chứng kiến một HLV thua nặng nề như vậy.

Lịch sử từng ghi nhận Hilditch chỉ trụ lại được 30 trận và sau đó không bao giờ dẫn dắt thêm đội bóng nào nữa. Trận thua nặng nề này đẩy Quỷ đỏ chìm sâu xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 11 vòng đấu, kém đội đầu bảng Arsenal tới 20 điểm.

Trớ trêu thay, chỉ mới hôm thứ Sáu trước trận, trong buổi họp báo ra mắt đầy hứng khởi, Pochettino còn ví mình cùng các đồng nghiệp là "những sinh vật của mặt cỏ, luôn thích ngửi và cảm nhận nó". Đây là thông điệp ông dùng để diễn tả nỗi nhớ với nhịp sống hối hả của Ngoại hạng Anh.

Thế nhưng, sau 90 phút tan nát tại Merseyside và nghe cựu đội trưởng Roy Keane bình luận trên sóng Sky Sports, thứ mùi duy nhất người ta cảm nhận được lại là mùi của sự bế tắc. Keane chất vấn: "Đến bao giờ chính các cầu thủ mới chịu đứng ra gánh vác trách nhiệm cho những quyết định yếu kém của mình trên sân cỏ?".

Tuy nhiên, trách nhiệm dường như không chỉ nằm ở những đôi chân dưới sân. Trong suốt trận đấu, máy quay truyền hình liên tục lia tới Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox trên khán đài, như một lời nhắc nhở ngầm về cuộc tranh luận lớn hơn xoay quanh chất lượng thực sự của đội hình hiện tại. Mới hôm thứ Sáu, Berrada còn tự tin tuyên bố tập thể mùa này "về cơ bản tốt hơn" đội hình từng cán đích ở vị trí thứ ba mùa giải trước. Đây là một phát ngôn mà có lẽ rất ít người có thể đồng tình sau những gì vừa diễn ra.

Sự phản kháng của Pochettino

Dẫu vậy, trước ống kính truyền thông, Pochettino không hề tỏ ra suy sụp mà chọn cách phản kháng đầy cứng rắn. Giọng điệu của ông nhanh chóng trở nên gay gắt khi xoáy sâu vào chiếc thẻ đỏ của Leny Yoro. Theo lời chiến lược gia người Argentina, việc phải chơi thiếu người ngay từ phút thứ tám và lập tức nhận bàn thua là một bài kiểm tra khắc nghiệt đến mức “ngay cả đội bóng mạnh nhất thế giới rơi vào hoàn cảnh đó cũng có thể để thủng lưới 4 bàn hoặc nhiều hơn”.

Pochettino bất lực chứng kiến các học trò vỡ trận

Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc cứng rắn ấy vẫn là những con số biết nói không thể che mờ. Mùa này, một mình Pochettino đã giành tới 6 chiến thắng cùng đội tuyển Mỹ - gấp đôi tổng số trận thắng mà Man United chật vật có được sau 16 lần ra sân trên mọi đấu trường. Đội bóng mới của ông thậm chí mới giữ sạch lưới đúng 1 trận duy nhất, trước đối thủ dưới cơ Sabah FK của Azerbaijan tại Champions League hồi tháng Chín.

Ngay cả canh bạc nhân sự lớn nhất của Pochettino tại Anfield cũng phản tác dụng: ông quyết định xáo trộn hàng thủ bằng cách trao cho Matthijs de Ligt lần đá chính đầu tiên tại Ngoại hạng Anh sau gần 1 năm vắng bóng. Thế nhưng, chính pha phán đoán sai điểm rơi của một quả bóng nảy từ trung vệ người Hà Lan đã đẩy Yoro vào tình huống buộc phải phạm lỗi với Alexander Isak ngay trước vòng cấm địa.

Bỏ lại thất bại nặng nề cùng nỗi ấm ức chưa nguôi, Pochettino sẽ lập tức phải đưa các học trò hành quân tới Lisbon vào thứ Tư này để đối đầu Sporting tại đấu trường Champions League, trước khi bước vào chuỗi trận mang tính sinh tử tại Ngoại hạng Anh gặp Brentford, Newcastle và Coventry.

Ở một góc độ nào đó, chuyến làm khách tới Anfield vốn là trận cầu mà từ ban lãnh đạo, người hâm mộ cho đến những nhà phê bình khắt khe như Roy Keane đều không dám đặt nhiều kỳ vọng nên việc MU thua là điều không bất ngờ. Nhưng sự kiên nhẫn tại Old Trafford chưa bao giờ là vô hạn. Nếu đến ngày 5/12, sau khi Coventry rời Nhà hát của những giấc mơ, Man United vẫn chôn chân trong nhóm cầm đèn đỏ, cơn ác mộng thực sự mới chỉ bắt đầu với Mauricio Pochettino.