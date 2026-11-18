Mauricio Pochettino chính thức bắt đầu công việc tại Manchester United hôm nay (18/11), sau khi khép lại nhiệm kỳ ở đội tuyển Mỹ bằng chiến thắng trước Haiti. Nhà cầm quân người Argentina lập tức đối diện thử thách lớn tại Old Trafford, khi đội bóng đang mắc kẹt trong nhóm xuống hạng.

Lịch thi đấu khắc nghiệt ngay từ đầu

Mauricio Pochettino hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng với đội tuyển Mỹ bằng chiến thắng 2-0 trước Haiti ở lượt về tứ kết CONCACAF Nations League hôm 17/11. Mỹ thắng chung cuộc 8-0 sau hai lượt trận, khép lại hành trình của chiến lược gia 54 tuổi trên cương vị HLV trưởng. Theo thỏa thuận với MU, ông được phép dẫn dắt đội tuyển Mỹ hết hai trận gặp Haiti trước khi chuyển sang công việc mới.

Như vậy, nhà cầm quân người Argentina sẽ có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington từ ngày 18/11, bắt tay vào nhiệm vụ mà ban lãnh đạo MU kỳ vọng, đó là giúp đội bóng thoát khỏi khủng hoảng. Theo Sky Sports, quá trình chuyển giao được chuẩn bị từ trước. Trợ lý Jesús Pérez, HLV thủ môn Toni Jiménez và HLV thể lực Sebastiano Pochettino đã sang Manchester sớm. Điều này giúp ban huấn luyện sẵn sàng làm việc ngay khi tân HLV trưởng đến Carrington.

HLV Pochettino đã chia tay các đồng sự ở đội tuyển Mỹ để trở lại Anh dẫn dắt MU.

Đây là lần thứ tư Pochettino trở lại bóng đá Anh, sau những trải nghiệm cùng Southampton, Tottenham và Chelsea. MU lựa chọn Pochettino nhờ phong cách bóng đá giàu năng lượng, thiên về tấn công, khả năng xây dựng tập thể gắn kết và thành tích phát triển cầu thủ cá nhân. Về phía Pochettino, lời mời từ một đội bóng có lịch sử lẫy lừng như Manchester United rõ ràng là cơ hội khó có thể bỏ qua.

Trận ra mắt của Pochettino với MU là chuyến làm khách Liverpool tại Anfield ngày 22/11. Đây là thử thách khó khăn, nhất là khi đội bóng chủ sân Old Trafford đang rất cần điểm để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Sau 10 vòng, MU mới có 8 điểm, với 1 chiến thắng, 5 trận hòa và 4 thất bại, đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League.

Dù vậy, MU có cơ sở để hướng tới kết quả tích cực khi từng thắng cả hai lần đối đầu Liverpool mùa trước, trong đó có chiến thắng ngay tại Anfield. Nhưng với cá nhân Pochettino, sân đấu này lại gợi nhắc một thử thách khó khăn. Lần gần nhất ông giành chiến thắng tại Anfield là mùa giải 2013/14, khi còn dẫn dắt Southampton.

Sau trận đại chiến với Liverpool, đoàn quân của Pochettino sẽ tới Bồ Đào Nha gặp Sporting ở Champions League ngày 26/11, rồi trở lại Old Trafford tiếp Brentford ngày 28/11. Lịch thi đấu tiếp tục với chuyến làm khách Newcastle ngày 2/12, trận gặp Coventry trên sân nhà ngày 6/12 và cuộc đối đầu RB Leipzig tại Champions League ngày 9/12 (theo giờ Việt Nam).

Đây là chuỗi trận dự báo sẽ rất khắc nghiệt, đặc biệt trong bối cảnh tân HLV trưởng MU phải tạo chuyển biến nhanh dù chỉ có vài buổi tập để truyền đạt ý tưởng. Bản thân Pochettino cũng hiểu rõ sức ép đang chờ đợi mình. Sau trận thắng Haiti, ông thừa nhận công việc mới là thử thách lớn, nhưng cũng là nguồn năng lượng mà một HLV luôn muốn tìm kiếm. Khi cựu cầu thủ Man City và đội tuyển Mỹ DaMarcus Beasley nhắc rằng “Manchester màu xanh và sẽ luôn như vậy”, Pochettino tự tin đáp lại: “Rồi anh sẽ thấy. Hãy cho tôi thời gian”.

Nhà cầm quân người Argentina thừa nhận tình cảnh hiện tại không tương xứng với tầm vóc MU và sự ủng hộ của người hâm mộ. Ông cũng đề cập đến những tranh luận về cường độ thi đấu dưới thời Carrick. Sau thất bại 1-4 trước Como tại Champions League, Carrick từng nhấn mạnh rằng bất kể sơ đồ hay chiến thuật nào, nếu cầu thủ không chịu chạy khi tấn công lẫn phòng ngự thì đội bóng không thể chiến thắng.

Pochettino có cách nhìn khác. Theo ông, vấn đề không đơn thuần là chạy nhiều hay ít, mà quan trọng là phải di chuyển đúng mục tiêu, cùng nhau và hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Ông nhấn mạnh bóng đá còn phụ thuộc vào thái độ, cách tiếp cận, sự kết nối và giao tiếp giữa các thành viên. Pochettino cũng cho rằng các cầu thủ có thể dạy lại ban huấn luyện mỗi ngày, vì vậy đội ngũ của ông cần giữ tư duy cởi mở.

Những khởi đầu trái ngược trong sự nghiệp Pochettino

Thống kê sáu trận đầu tiên ở các đội bóng trước đây cho thấy Pochettino không phải lúc nào cũng khởi đầu thuận lợi. Tại Espanyol, đội bóng đầu tiên ông dẫn dắt từ tháng 1/2009, ông không thắng trận nào trong 6 lần ra sân đầu tiên. Phải đến trận thứ 7, ông mới có chiến thắng, trước Barcelona của Pep Guardiola.

Ở Southampton, nhà cầm quân người Argentina thắng 1 và thua 3 trong 6 trận đầu. Khi chuyển tới Chelsea, ông cũng chỉ có 2 chiến thắng trong 6 trận mở màn, trước Luton Town và AFC Wimbledon tại Carabao Cup. Những con số này cho thấy quá trình xây dựng lối chơi của ông không phải lúc nào cũng đem lại hiệu quả tức thì.

Dẫu vậy, Pochettino từng có những khởi đầu tích cực. Ông giành 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 6 trận đầu tiên tại Tottenham trước khi lặp lại thành tích tương tự ở PSG. Với đội tuyển Mỹ, ông thắng 5 trong 6 trận đầu. Tiếp quản đội tuyển Mỹ năm 2024, ông đưa đội tiến vào vòng 1/8 tại World Cup 2026 trên sân nhà. Khép lại nhiệm kỳ, ông có 23 chiến thắng, 12 thất bại và hai trận hòa sau 37 trận, dù không giành danh hiệu.

Ban lãnh đạo MU đang rất mong chờ Pochettino tái hiện ở Old Trafford những gì ông làm được cùng Tottenham.

Pochettino cũng từng làm việc với những ngôi sao như Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappé tại PSG, đồng thời đưa Tottenham vào chung kết Champions League năm 2019. Kinh nghiệm ở nhiều môi trường bóng đá là cơ sở để MU đặt niềm tin vào ông trong khi trước mắt, ông cần giúp đội bóng khôi phục niềm tin, cải thiện tinh thần thi đấu và tích lũy điểm số.

Trận đại chiến gặp Liverpool là bài kiểm tra đầu tiên. Với lịch thi đấu dày đặc và vị trí thứ 18 hiện tại, MU không có nhiều thời gian chờ đợi. Cuộc giải cứu Quỷ đỏ bắt đầu trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Nhưng có lẽ chính bởi sự khắc nghiệt ấy mà ban lãnh đạo đội bóng quyết định rằng, họ phải đặt niềm tin vào một “chiến tướng” đã quá hiểu Premier League như Pochettino.