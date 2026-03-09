Pickleball 'xâm chiếm' nhà tù Mỹ, phạm nhân ngoan được đánh với quản giáo

Pickleball đang ngày càng phổ biến tại Mỹ, thậm chí còn là bộ môn được một nhà tù ở bang Maine say mê. Tại đây, tù nhân, quản giáo và người dân bên ngoài nhà tù cùng ra sân thi đấu, tạo nên một hoạt động được đánh giá là mang lại lợi ích cho cả cộng đồng và những người đang thụ án.

Vài năm trước, ông Forrest Burns - giám sát viên phụ trách các hoạt động giải trí tại Nhà tù Tiểu bang Maine - đã gửi email cho một câu lạc bộ pickleball ở khu vực duyên hải miền trung bang Maine với một đề nghị đặc biệt. Ông hy vọng một số thành viên của CLB có thể tới nhà tù để chơi và giao lưu pickleball với các tù nhân.

Đáp lại lời mời, chủ tịch CLB John Coray đề xuất một cách tiếp cận thận trọng hơn. Ông tình nguyện đến nhà tù trước, tổ chức một buổi hướng dẫn kéo dài 2 giờ để đánh giá trình độ của các tù nhân và tìm hiểu thêm về điều kiện tại đây.

Tù nhân, quản giáo và tình nguyện viên bên ngoài nhà tù cùng ra sân tập pickleball. (Nguồn: News Center Maine)

Trong lần đầu đặt chân tới nhà tù, Coray thừa nhận ông khá lo lắng: “Đây là nhà tù an ninh tối đa, cũng là nhà tù lớn nhất ở Maine. Tôi thực sự không biết mình nên mong đợi điều gì ở đó".

Tuy nhiên, những gì ông chứng kiến lại hoàn toàn khác với suy nghĩ ban đầu. Nhiều tù nhân tỏ ra rất hào hứng học hỏi và mong muốn được thi đấu với những người từ bên ngoài bức tường nhà tù.

Sáng kiến này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng. Gần một năm qua, các tình nguyện viên từ câu lạc bộ Brunswick cứ khoảng sáu tuần lại lái xe đến thị trấn Warren để chơi pickleball cùng các tù nhân và cả các quản giáo. Trên sân, một khung cảnh đặc biệt diễn ra: quản giáo, tù nhân và người dân cùng thi đấu trong bầu không khí cạnh tranh nhưng thân thiện.

“Tôi chưa từng nghe nói ở đâu có việc người dân lại cùng chơi thể thao với tù nhân như thế này. Tôi nghĩ điều đó tốt cho cả hai phía, cả cho cộng đồng và những người đang thi hành án”, tù nhân Jose Verdugo chia sẻ.

Denis Duperre, người đã làm quản giáo tại nhà tù này suốt 24 năm, cho rằng những sự kiện như vậy không phải là sự nuông chiều đối với các tù nhân. Theo ông, việc tham gia chơi pickleball chỉ dành cho những tù nhân có hành vi tốt và được xem như một đặc quyền.

Ngày càng có nhiều tình nguyện viên đăng kí giao lưu pickleball với tù nhân ở Nhà tù Tiểu bang Maine. (Nguồn: News Center Maine)

“Hãy nhìn xem họ đang làm gì. Họ chỉ đang chơi thể thao, không tìm cách lừa lọc hay làm hại ai. Điều đó thực sự có ý nghĩa với xã hội" , ông nói khi quan sát các tù nhân chơi trên sân pickleball.

Sáng kiến pickleball này xuất phát từ những cải cách do cựu quản ngục Randy Liberty đưa ra. Ông hiện đang ở năm thứ tám và cũng là năm cuối cùng trên cương vị ủy viên cải huấn của bang Maine. Ông tin rằng việc đối xử với tù nhân bằng sự tôn trọng, đồng thời tạo điều kiện cho họ tham gia các chương trình giáo dục và hoạt động tích cực, có thể giúp họ thay đổi và giảm khả năng tái phạm sau khi được trả tự do.

Theo ông Forrest Burns, thể thao và các hoạt động giải trí là cách hiệu quả để xóa nhòa khoảng cách giữa các tù nhân và cộng đồng bên ngoài: “Tinh thần thể thao và sự tôn trọng lẫn nhau có thể tạo ra những thay đổi rất lớn”.

Đối với câu lạc bộ Brunswick, sáng kiến chơi pickleball trong tù thậm chí còn mang lại thành công ngoài mong đợi. Số người đăng ký tình nguyện giao lưu pickleball với tù nhân nhiều hơn hẳn so với số lượng mà CLB này có thể đáp ứng.

“Tôi biết nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng tôi cảm thấy mình nhận lại nhiều hơn những gì đã cho đi. Mỗi lần chuẩn bị đến đây, tôi đều rất háo hức” , một tình nguyện viên của CLB chia sẻ.

Phần lớn những người đang thụ án tại Nhà tù Tiểu bang Maine rồi cũng sẽ được trả tự do. Những sáng kiến như thế này được kỳ vọng sẽ giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống sau khi mãn hạn tù và giảm nguy cơ tái phạm.

“Điều này giúp tinh thần chúng tôi tốt lên rất nhiều vì được kết nối với cộng đồng. Tôi đang ở trong tù, nhưng muốn thay đổi để trở nên tốt hơn, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình" , tù nhân Verdugo nói.