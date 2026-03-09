Phút nổi nóng của Đình Bắc, thống kê đáng lo & giấc mơ Asian Cup 2027

Tối 8/3 trên sân Hàng Đẫy, trận derby giữa CAHN và Hà Nội FC khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội bóng áo tím. Nhưng sau trận đấu, một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều lại không phải là bàn thắng, mà là phút nóng nảy của Nguyễn Đình Bắc.

Tình huống diễn ra khi tiền đạo trẻ của CAHN bị trọng tài thổi phạt do phạm lỗi với trung vệ Thành Chung. Không hài lòng với quyết định này, Đình Bắc đã phản ứng khá gay gắt. Gương mặt căng thẳng, những lời phàn nàn hướng về phía trọng tài cho thấy rõ sự bức xúc của cầu thủ sinh năm 2004.

Trong bối cảnh một trận derby vốn đã nóng, phản ứng như vậy có thể phần nào hiểu được. Tuy nhiên, với một cầu thủ trẻ đang nhận được nhiều sự chú ý và yêu mến, khoảnh khắc ấy rõ ràng không phải hình ảnh đẹp.

Đình Bắc là một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Tài năng của anh gần như không còn phải bàn cãi. Nhưng đi cùng với tài năng luôn là kỳ vọng – và cả những thử thách. Một cầu thủ muốn trưởng thành thực sự không chỉ cần những pha xử lý hay bàn thắng, mà còn cần sự điềm tĩnh trong những thời điểm khó khăn.

Đình Bắc mất bình tĩnh trước Hà Nội FC.

Bởi vậy, phút nổi nóng tối 8/3 có thể chỉ là một khoảnh khắc cảm xúc bộc phát. Nhưng nó cũng khiến người ta đặt câu hỏi: phải chăng sự bức bối của Đình Bắc không chỉ đến từ sức nóng của trận derby nhiều duyên nợ giữa hai đội bóng Thủ đô?

Hay sâu xa hơn, đó còn là áp lực từ một thống kê đang khiến chính cầu thủ này phải suy nghĩ.

Ở cấp độ đội trẻ, Đình Bắc vừa trải qua quãng thời gian rực rỡ. Anh cùng U23 Việt Nam vô địch SEA Games, sau đó giành hạng ba tại VCK U23 châu Á 2026. Cá nhân tiền đạo này thậm chí còn giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu. Trước đó, Đình Bắc cũng được vinh danh với Quả bóng bạc Việt Nam 2025 – một thành tích hiếm thấy với một cầu thủ còn rất trẻ.

Nhưng bóng đá chuyên nghiệp lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Kể từ khi trở về CLB CAHN sau hai giải đấu lớn cùng U23 Việt Nam, Đình Bắc vẫn đang loay hoay tìm lại cảm giác ghi bàn. Thống kê của anh trong thời gian qua khá đáng lo:

0 bàn, 0 kiến tạo trước Ninh Bình

1 bàn trước Tampines nhưng kết quả trận đấu bị hủy khi CAHN bị xử thua

0 bàn, 0 kiến tạo trước Tampines ở trận lượt về

0 bàn, 0 kiến tạo trước Thanh Hóa

0 bàn, 0 kiến tạo trước HAGL

0 bàn, 0 kiến tạo trước Hà Nội FC

Nếu nhìn rộng ra, con số còn khiến nhiều người bất ngờ hơn: đã hơn một năm kể từ lần gần nhất Đình Bắc ghi bàn tại V.League. Bàn thắng gần nhất của anh ở giải quốc nội được ghi vào ngày… 20/11/2024.

Khoảng lặng ấy không phải điều quá hiếm với các cầu thủ trẻ. Nhưng nó nhắc nhở rằng tỏa sáng ở các giải trẻ và khẳng định bản thân tại sân chơi chuyên nghiệp là hai hành trình rất khác nhau.

Đối đầu với các đàn anh kinh nghiệm sẽ khó hơn hẳn tại sân chơi U23 cho Đình Bắc.

Ở các giải U23, Đình Bắc thường xuyên đối đầu với những cầu thủ cùng trang lứa. Trong khi đó tại V.League, các hậu vệ mà anh phải đối mặt là những đàn anh dày dạn kinh nghiệm, thậm chí “quái” hơn rất nhiều. Họ hiểu cách khóa chặt những tiền đạo trẻ giàu tốc độ, biết cách gây áp lực tâm lý và không dễ để mắc sai lầm.

Đó chính là giai đoạn chuyển mình mà hầu hết các tài năng trẻ đều phải trải qua.

Với Đình Bắc, thử thách ấy càng lớn hơn khi anh đang khoác áo một đội bóng giàu tham vọng như CAHN – nơi áp lực thành tích luôn rất cao. Một tiền đạo không ghi bàn trong thời gian dài chắc chắn sẽ cảm nhận rõ sức nặng của kỳ vọng.

Có lẽ vì thế mà cảm xúc của anh trong trận derby vừa qua trở nên dễ bùng phát hơn.

Sáng 9/3, Đình Bắc đã có những chia sẻ khá thẳng thắn về mục tiêu của mình. Anh nói: “Thi đấu cho đội tuyển Việt Nam là mơ ước không chỉ của tôi mà tất cả các cầu thủ. Cá nhân tôi sẽ nỗ lực tập luyện, chăm chỉ hơn để duy trì phong độ tốt. Phía trước tôi không thể thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 do án phạt, nhưng tôi mong muốn có thể tham dự ASEAN Cup 2026”.

Giấc mơ khoác áo đội tuyển quốc gia của Đình Bắc thực ra không hề xa vời.

Thời HLV Philippe Troussier, tiền đạo trẻ này từng có những khoảnh khắc tỏa sáng đáng nhớ trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Sự tự tin, tốc độ và khả năng tạo đột biến của anh từng mang đến nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ.

Nhưng bóng đá luôn thay đổi rất nhanh.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Đình Bắc mới chủ yếu được trọng dụng ở cấp độ U23. Cánh cửa đội tuyển quốc gia chưa đóng lại, nhưng để bước vào và giữ được vị trí, anh chắc chắn phải chứng minh nhiều hơn nữa tại sân chơi chuyên nghiệp.

Đình Bắc cần không ngừng tiến bộ và trưởng thành để hướng về ĐTQG.

Điều đó có nghĩa là những bàn thắng ở V.League, những màn trình diễn ổn định trong màu áo CAHN – chứ không chỉ là hào quang từ các giải trẻ.

Ở tuổi 21, Đình Bắc vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước. Tài năng của anh là điều đã được khẳng định. Bản lĩnh thi đấu cũng đã phần nào được chứng minh, đặc biệt trong những trận cầu lớn ở cấp độ U23.

Nhưng bước tiếp theo trong sự nghiệp luôn khó khăn hơn bước trước.

Bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao. Nhiều tiền đạo kỳ cựu của đội tuyển quốc gia đã hoặc đang đi dần về phía sườn dốc sự nghiệp. Điều đó đồng nghĩa với việc những gương mặt trẻ như Đình Bắc sẽ sớm phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn.

Muốn trở thành một phần của thế hệ mới ấy, anh cần phát triển thêm – không chỉ về chuyên môn, mà còn cả sự điềm tĩnh và bản lĩnh trong những thời khắc áp lực.

Phút nổi nóng trong trận derby có thể chỉ là một khoảnh khắc nhỏ. Nhưng đôi khi, những khoảnh khắc như vậy lại là dấu mốc để một cầu thủ tự nhìn lại mình.

Nếu vượt qua được giai đoạn chông chênh hiện tại, nếu tìm lại được cảm giác ghi bàn và sự ổn định ở V.League, Đình Bắc hoàn toàn có thể trở lại với hình ảnh của một trong những tiền đạo trẻ đáng xem nhất bóng đá Việt Nam.

Và khi đó, giấc mơ Asian Cup 2027 của anh – cũng như của đội tuyển Việt Nam – sẽ lại sáng lên theo cách rất khác.