"Phù thủy" Kim Sang-sik và chiếc áo đen "vía lành"

Nhìn lại cái duyên lành của HLV Kim Sang-sik với bóng đá Việt Nam.

Trong bóng đá, những nhà cầm quân tài ba không chỉ mang đến chiến thuật sắc bén mà còn thổi vào đội bóng một cá tính độc đáo cùng cái duyên kỳ lạ với những khoảnh khắc lịch sử. Khi đội tuyển Việt Nam hiên ngang bước vào trận chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi vượt qua Malaysia ở bán kết, hình ảnh HLV Kim Sang-sik điềm tĩnh trong chiếc áo polo đen bên đường biên đã trở thành hình ảnh quen thuộc.

HLV Kim Sang-sik lại một lần nữa đưa tuyển Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup (Ảnh: DM)

Nghệ thuật dùng người biến ảo

Điểm đặc trưng nhất trong phong cách cầm quân của HLV Kim Sang-sik chính là sự biến ảo linh hoạt và khả năng đọc trận đấu tài tình. Trong những trận cầu sinh tử, chiến lược gia người Hàn Quốc chưa bao giờ bị trói buộc bởi bất kỳ công thức cố định nào. Thống kê cho thấy, từ lượt trận thứ 3 vòng bảng cho đến hết bán kết lượt về, ông Kim chưa từng giữ nguyên một đội hình xuất phát trong hai trận liên tiếp.

Đỉnh điểm là trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Dù đã nắm lợi thế sau lượt đi, ông vẫn tự tin thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự táo bạo. Việc cất chân sút đang đạt phong độ cao Nguyễn Xuân Son trên băng ghế dự bị, đồng thời trao cơ hội đá chính cho Đoàn Văn Hậu và Phan Tuấn Tài đã giúp hàng thủ Việt Nam thi đấu kín kẽ, bịt kín mọi ngả đường vào khung thành. Để rồi sang hiệp 2, khi Xuân Son được tung vào sân đúng thời điểm, tiền đạo này lập tức bùng nổ với cú đúp kết liễu trận đấu. Sự thực dụng và chuẩn xác trong từng quyết định thay người khiến đối thủ hoàn toàn bất lực.

Ông Sik luôn có cách dùng người thú vị (Ảnh: DM)

Những thông số "biết nói"

Tài dụng binh của HLV Kim Sang-sik không chỉ thể hiện qua tư duy chiến thuật mà còn được bảo chứng bằng những con số thống kê vô cùng ấn tượng. Tính đến thời điểm hiện tại, ông đã nối dài mạch trận không thua cùng đội tuyển Việt Nam lên con số 23 (20 chiến thắng, 3 trận hòa).

Tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam duy trì thành tích bất bại trên đường vào chung kết với 5 chiến thắng và 1 trận hòa. Đoàn quân áo đỏ sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu khi đã ghi tới 17 bàn thắng, đồng thời khẳng định sự chắc chắn tuyệt đối nơi hàng phòng ngự khi mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn.

Chiếc áo đen ma thuật và cái duyên lịch sử

Cùng với tài cầm quân, người hâm mộ không khỏi thích thú trước hình ảnh "chiếc áo đen ma thuật" gắn liền với HLV Kim Sang-sik trong các trận đánh lớn. Như một tín hiệu may mắn mang tính "phong thủy", mỗi khi ông khoác lên mình trang phục màu đen bên đường biên, đội tuyển Việt Nam lại thể hiện bộ mặt vô cùng lạnh lùng, lỳ lợm và làm chủ hoàn toàn cuộc chơi.

HLV Kim Sang-sik với chiếc áo đen quen thuộc trong mỗi trận thắng của tuyển Việt Nam (Ảnh: DM)

Cái duyên của nhà cầm quân sinh năm 1976 với bóng đá Việt Nam còn thể hiện qua việc ông trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào trận chung kết ASEAN Cup ở 2 kỳ liên tiếp.

Tài cầm quân biến hóa, chiếc áo đen mang điềm lành cùng những con số thống kê áp đảo đang khẳng định vị thế của Kim Sang-sik trên băng ghế huấn luyện. Hướng tới hai trận đại chiến chung kết với Thái Lan, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một màn trình diễn rực rỡ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc này.