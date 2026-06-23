Phù thủy châu Phi tuyên bố yểm bùa khiến Harry Kane dính chấn thương

Trước thềm cuộc đối đầu quan trọng giữa đội tuyển Anh và Ghana tại vòng bảng World Cup, một phù thủy nổi tiếng người Ghana có tên Nana Kwaku Bonsam đã bất ngờ lên tiếng tuyên bố đang "yểm bùa" đội trưởng tuyển Anh - Harry Kane.

Nana Kwaku Bonsam, người tự xưng là "Ác quỷ ngày thứ Tư", không phải là một cái tên xa lạ đối với người hâm mộ túc cầu. Ở World Cup 2014 trên đất Brazil, ông từng gây chấn động truyền thông quốc tế khi nhận trách nhiệm về chấn thương đầu gối bí ẩn của Cristiano Ronaldo ngay trước thềm trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs Ghana.

Mặc dù năm đó Ronaldo vẫn cắn răng ra sân và ghi bàn quyết định giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1 song lời nguyền của Bonsam vẫn trở thành một giai thoại kinh điển mỗi khi nhắc đến các yếu tố tâm linh trong bóng đá.

Giờ đây, mục tiêu mới của phù thủy này chính là Harry Kane , người mà tuyển Ghana sẽ có nhiệm vụ phong tỏa khi 2 đội gặp nhau vào đêm 23/6. Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, tuyển Anh vừa có màn ra quân ấn tượng khi đánh bại Croatia với tỷ số 4-2, trong đó Harry Kane tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp.

Kane vẫn rất khỏe mạnh sau buổi tập làm quen sân của Anh

Nhận thấy mối đe dọa khổng lồ từ tiền đạo đẳng cấp này, Bonsam tiết lộ ông đang sử dụng các thế lực siêu nhiên để ngăn chặn Kane tỏa sáng. "Tôi đang làm phép với Harry Kane. Tôi đã từng chứng minh năng lực của mình trong quá khứ, vì vậy tôi biết mình phải làm gì để cản bước cậu ta. Tôi không trù ẻo cậu ấy bị chấn thương quá nặng, mà chỉ cần đủ để khiến Kane không thể ra sân hoặc đánh mất phong độ trước đội tuyển của đất nước tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp ích cho đội tuyển Ghana", người tự xưng là "phù thủy" này nói.

Hiện tại, Harry Kane đang ở trạng thái thể lực sung mãn và chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn tại World Cup cho tuyển Anh của huyền thoại Gary Lineker đúng 1 pha lập công nữa. Bất chấp những lời đe dọa mang đậm màu sắc ma mị từ Tây Phi, đội tuyển Anh vẫn giữ sự tập trung cao độ cho lượt trận thứ hai gặp Ghana tại bảng L. Một chiến thắng sẽ giúp họ đi tiếp.