Phũ phàng: Cuộc sống xa hoa của Brooklyn Beckham và con gái tỷ phú bị nói thẳng "xấu hổ, không làm mà có"

Trong vài năm trở lại đây, thuật ngữ "nepo babies" (con cái của người giàu) đã trở thành một phần không thể thiếu trong các cuộc thảo luận về giới giải trí. Khi đối diện với câu hỏi liệu họ có đang hưởng lợi từ danh tiếng gia đình hay không, hầu hết những người trong cuộc đều nhanh chóng khẳng định sự thành công của mình là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, với trường hợp của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz, khoảng cách giữa lời khẳng định và thực tế dường như vẫn còn quá lớn.

Trong bài viết, The Sun nói thẳng:

"Họ không có một công việc thực sự nào cả. Thay vào đó, họ chỉ đăng bài lên Instagram và khoe khoang. Thật xấu hổ, kiểu như, nhìn chúng tôi này, chúng tôi có rất nhiều tiền' dù chẳng tự mình làm ra số tiền đó".

Báo chí quốc tế cho rằng vợ chồng con trai cả nhà Beckham có cuộc sống xa hoa nhờ dựa hơi gia đình giàu có (Ảnh: IGNV)

Thay vì những thành tựu cụ thể, cặp đôi này thường xuyên lấp đầy thời gian biểu bằng các hoạt động mang tính hình thức đi mua sắm xa xỉ, đăng tải những khoảnh khắc thân mật lên mạng xã hội và thực hiện các video nấu ăn gây tranh cãi của Brooklyn.

Sự nghiệp của Brooklyn Beckham là một chuỗi những thử nghiệm không mấy suôn sẻ. Từ một nhiếp ảnh gia bị chỉ trích vì kỹ thuật yếu kém trong cuốn sách ảnh đầu tay, anh chuyển sang theo đuổi đam mê ẩm thực. Thế nhưng, thay vì nhận được sự công nhận, Brooklyn lại trở thành tâm điểm của những lời chế giễu khi thực hiện các công thức nấu ăn cơ bản nhưng lại cần đến một đội ngũ sản xuất khổng lồ lên tới hàng chục người. Hình ảnh anh làm cháy thịt hay sử dụng những nguyên liệu xa xỉ một cách lãng phí đã khiến công chúng ngán ngẩm.

Về phía Nicola Peltz, dù từng xuất hiện trong bom tấn Transformers, cô vẫn nỗ lực khẳng định tài năng qua bộ phim riêng Lola do chính mình viết kịch bản, đạo diễn và đóng chính. Tuy nhiên, nỗ lực này lại bị các nhà phê bình gắn mác là một dự án "xa rời thực tế", không phản ánh đúng giá trị nghệ thuật mà chỉ là cuộc dạo chơi của một ái nữ nhà tài phiệt.

Brooklyn và vợ lúc còn mối quan hệ tốt với bố mẹ (Ảnh: IGNV)

Nicola là con gái nhà tỷ phú (Ảnh: IGNV)

Rạn nứt gia đình

Mối quan hệ giữa cặp đôi và gia đình Beckham đã trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây. Sự việc càng trở nên trầm trọng khi Brooklyn công khai những góc khuất gia đình trên mạng xã hội. Anh cáo buộc cha mẹ mình – Sir David và Victoria Beckham đã có những hành vi kiểm soát và cố gắng can thiệp vào cuộc hôn nhân của anh. Thậm chí, Brooklyn còn tiết lộ rằng ngay trước đêm cưới, gia đình đã có những lời lẽ phân biệt đối xử với Nicola, cho rằng cô "không cùng dòng máu".

Nhiều ý kiến cho rằng cuộc "nổi loạn" này là minh chứng cho sự bế tắc của một "đứa trẻ sinh ra từ vạch đích". Brooklyn dường như đang nhận ra rằng danh tiếng của cha mẹ không thể bảo chứng cho sự thành công thực sự, dù họ đã tận dụng mọi mối quan hệ để dọn đường cho anh.

Còn trong khi gia đình Peltz sở hữu khối tài sản khổng lồ, thì nhà Beckham lại nắm giữ thứ mà tiền không thể mua được: giá trị thương hiệu được xây dựng qua hàng thập kỷ. Cuộc rạn nứt này có thể khiến thương hiệu nhà Beckham mất đi đứa con cả trong những khung hình gia đình hạnh phúc.

Lối sống của Brooklyn và Nicola có lẽ vẫn sẽ là tâm điểm của sự ngưỡng mộ xen lẫn mỉa mai, chừng nào họ vẫn còn loay hoay trong việc tìm kiếm một bản sắc riêng thoát khỏi cái bóng quá lớn của hai gia tộc quyền lực.