Phóng viên Trung Quốc: “Tuyển Việt Nam hay Thái Lan đều khá yếu”

Ngày 1/5, giải U17 nữ châu Á 2026 với tính chất vòng loại World Cup sẽ khởi tranh tại Tô Châu, Trung Quốc. Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar.

Đáng lưu ý, trang 163 của Trung Quốc vừa đăng bài nhận định về giải đấu này. Phóng viên Xu Hu cho rằng 3 đội bóng ở khu vực Đông Nam Á trong đó có U17 nữ Việt Nam đều khá yếu, và đội chủ nhà sẽ không gặp khó khăn để toàn thắng ở vòng bảng.

Phóng viên Xu Hu nhận định: “Kết quả bốc thăm mang tới sự thuận lợi cho U17 Trung Quốc. Đội tuyển tránh được Nhật Bản, Triều Tiên và thậm chí cả Hàn Quốc. Các đối thủ vòng bảng của họ gồm U17 nữ Việt Nam, Thái Lan và Myanmar, quả thực đều khá yếu.

Tôi xin đưa ra một vài số liệu. Đội tuyển U17 nữ Myanmar đã chơi hai trận giao hữu với Ấn Độ hồi tháng 3 vừa qua và đều thua cả hai. Vậy trình độ của đội tuyển bóng đá nữ Ấn Độ ở châu Á là như thế nào? Nói một cách đơn giản: họ thậm chí còn không đủ điều kiện tham dự giải đấu gần nhất. Myanmar, đội thậm chí không thể thắng nổi Ấn Độ, thực sự không nên được đánh giá cao.

Trong khi đó, U17 nữ Thái Lan đã tham gia giải đấu trước, nhưng khi đó họ thi đấu với tuyển trẻ của chúng ta và thua đậm 0-3. Đội còn lại, U17 nữ Việt Nam, về cơ bản là gương mặt mới, chưa từng xuất hiện ở giải đấu trước.

Theo cách tính thông thường, đội tuyển U17 nữ U17 Trung Quốc sẽ dễ dàng đi tiếp với ba chiến thắng liên tiếp”.

Phóng viên Trung Quốc cho rằng U17 nữ Việt Nam hay Thái Lan đều "khá yếu".

Mặc dù đánh giá không cao 3 đối thủ trong đó có U17 nữ Việt Nam, nhưng phóng viên Xu Hu lại cho rằng U17 Trung Quốc có thể sẽ gặp khó ở các vòng knock-out.

“Nhưng tôi muốn nói một điều có thể không dễ nghe: vòng bảng quá dễ đôi khi lại là một cái bẫy.

Nhiều người cho rằng miễn là họ vượt qua vòng loại, thì việc đứng thứ nhất hay thứ hai không quan trọng. Quan điểm này có thể chấp nhận được trước khi diễn ra lễ bốc thăm vòng loại trực tiếp. Nhưng thể thức của giải đấu này rất thú vị — A1 đấu với B3 hoặc C3, và A2 đấu với B2.

Như vậy, đối thủ của đội nhất bảng A nhiều khả năng là Philippines, và đối thủ của đội nhì bảng nhiều khả năng là Australia.

Liệu đội Philippines và Australia có cùng đẳng cấp không? Giành vị trí nhất bảng sẽ giúp họ tăng gấp đôi cơ hội vào bán kết và chắc chắn giành vé tham dự World Cup U17. Đứng thứ hai bảng đồng nghĩa với việc phải vượt qua Australia trước. Không phải là họ không thể vượt qua, nhưng lúc này rủi ro sẽ là rất cao”.

U17 nữ Việt Nam có thể gặp nhiều khó khăn ở giải châu Á 2026.

Phóng viên Xu Hu tỏ ra thận trọng và cho rằng các cầu thủ chủ nhà cần duy trì sự tập trung trong mọi trận đấu nhằm đứng đầu bảng để tạo lợi thế ở vòng tứ kết.

“Nhiều lần, khi thi đấu trên sân nhà, họ đã thắng hai trận đầu tiên với cách biệt lớn, người hâm mộ hô vang "Vô địch!" và giới truyền thông bắt đầu tính toán hiệu số bàn thắng. Rồi đến trận đấu loại trực tiếp đầu tiên, họ lại để thủng lưới từ một pha phản công, và cả đội hoảng loạn. Vì vậy, thử thách thực sự đối với đội bóng đá nữ U17 này không phải là Myanmar hay Thái Lan, mà là duy trì tinh thần "đây sẽ là một trận chiến khó khăn" từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng.

Trong cuộc đua giành chức vô địch, Triều Tiên và Nhật Bản là hai đối thủ không thể bỏ qua. Triều Tiên là đương kim vô địch World Cup U17 gần đây nhất, trong khi kỹ thuật, chiến thuật và kỷ luật của Nhật Bản là không thể phủ nhận. Cả hai đội đều không thể vượt qua hai đối thủ đáng gờm này nếu muốn nâng cao chiếc cúp vô địch trên sân nhà.

Nhưng đó là chuyện sau vòng tứ kết. Nói về chức vô địch lúc này thì quá xa vời, còn nói về "Những đóa hồng thép" thì quá trừu tượng. Hai mục tiêu thực tế nhất là: thứ nhất, đứng đầu bảng; thứ hai, giữ vững phong độ giữa những tiếng reo hò cổ vũ của nước chủ nhà”.

Theo thể thức của giải U17 nữ châu Á 2026, 4 đội lọt vào bán kết sẽ đoạt vé dự U20 nữ World Cup 2026. U17 nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Thái Lan (ngày 1/5), Trung Quốc (4/5) và Myanmar (7/5).